Лише деякі товари з Китаю обкладатимуть митами у 245% - Білий дім — Finance.ua
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Лише деякі товари з Китаю обкладатимуть митами у 245% - Білий дім

Світ
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Лише деякі товари з Китаю обкладатимуть митами у 245% - Білий дім
Лише деякі товари з Китаю обкладатимуть митами у 245% - Білий дім
Білий дім уточнив, що тільки деякі товари із Китаю, зокрема електромобілі та шприци, обкладатимуться митом у 245%, зазначивши, що це не нові масштабні тарифи для Китаю.
Про це повідомляє ABC News із посиланням на заяву Білого дому.
«Китай зараз стикається із 245% митом на імпорт до Сполучених Штатів у результаті своїх дій у відповідь», — йдеться у заяві.
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У Білому домі зазначили, що 145% тариф для Китаю буде додано до тарифів Розділу 301 (Section 301 tariffs) на певні товари, які вже введені проти КНР.
Зазначається, що президент США Дональд Трамп ініціював тарифи Розділу 301 під час своєї першої президентської каденції, тоді як наступний американський лідер Джо Байден підвищив деякі з цих мит. Так, Байден встановив 100% мито на електромобілі.
У поєднанні із новим 145% тарифом від Трампа загалом мита для Китаю складають 245%, йдеться у матеріалі.
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Нагадаємо, США розглядають можливість збільшення імпортних мит на товари з Китаю з 145% до 245%. У «день визволення» президент Дональд Трамп запровадив універсальне мито 10% на товари з усіх країн і вищі індивідуальні тарифи для країн із найбільшим торговим дефіцитом США. Понад 75 країн розпочали переговори про нові торговельні угоди, що призупинило дію вищих тарифів для них, окрім Китаю, який відповів контрзаходами. Через це Китай може зіткнутися з митами до 245% на експорт до США, йдеться в повідомленні пресслужби Білого дому.
США ввели санкції проти незалежного китайського нафтопеперобного заводу Китаю Shandong Shengxing Chemical за те, що він купив нафту у Ірану на понад мільярд доларів. Дональд Трамп хоче повністю припинити незаконний експорт нафти з Ірану, зокрема до Китаю.
За матеріалами:
Укрінформ
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