«Тарифна війна» може обвалити торгівлю між США та Китаєм на 80% — СОТ — Finance.ua

«Тарифна війна» може обвалити торгівлю між США та Китаєм на 80% — СОТ Сьогодні 17:20 — Світ

«Тарифна війна» може обвалити торгівлю між США та Китаєм на 80% — СОТ

Ескалація «тарифної війни» між Сполученими Штатами та Китаєм може призвести до падіння торгівлі товарами між двома найбільшими економіками світу на 80% та серйозно зашкодити світовій економічній перспективі.

Про це йдеться у спеціальній заяві гендиректора Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо-Івеали з приводу ескалації торгової напруженості між двома найбільшими економіками світу.

«Ескалація торговельної напруженості між Сполученими Штатами та Китаєм створює значний ризик різкого скорочення їх двосторонньої торгівлі. Наші попередні прогнози показують, що торгівля товарами між цими двома економіками може скоротитися на 80%», — ідеться в заяві.

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За словами Оконджо-Івеали, підхід «око за око» в тарифній війні між двома найбільшими економіками світу, чия двостороння торгівля становить близько 3% світової, матиме ширші наслідки і може серйозно зашкодити світовій економічній перспективі у разі подальшої ескалації.

«Негативні макроекономічні наслідки не обмежаться Сполученими Штатами та Китаєм, а поширяться й на інші економіки, особливо найменш розвинені країни», — переконана очільниця міжнародної організації.

Вона зазначила, що особливе занепокоєння СОТ викликає потенційна фрагментація глобальної торгівлі за геополітичними лініями і поділ світової економіки на два блоки, що може призвести до довгострокового скорочення глобального реального ВВП майже на 7%.

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«Для світової спільноти надзвичайно важливо працювати разом, аби зберегти відкритість міжнародної торгової системи. Члени СОТ мають право захищати відкриту, засновану на правилах систему торгівлі, і СОТ є важливою платформою для діалогу», — наголосила Оконджо-Івеала.

Згідно з даними Головного митного управління КНР, товарообіг між Китаєм і Сполученими Штатами за підсумками минулого року збільшився на 3,7% й сягнув 688,28 мільярда доларів, США залишилися найбільшим торговим партнером Китаю. При цьому експорт із КНР до США збільшився на 4,9% до 524,66 млрд дол., а постачання товарів зі Сполучених Штатів до Китаю скоротилось на 0,1% до 163,62 млрд дол. У торгівлі двох країн, як і раніше, зберігається значний дисбаланс на користь Китаю.

Нагадаємо, нові широкі тарифи на імпорт товарів до США мав набути чинності в середу, 9 квітня. Водночас, після того, як Китай заявив, що запровадить проти США дзеркальні тарифи, Вашингтон ввів додаткові мита на китайський імпорт, які сягнули 104%. У середу Китай оголосив про підвищення мит на американські товари до 84%. Того ж дня президент Дональд Трамп заявив, що ставить на 90-денну паузу запровадження нових широких тарифів, які мали набути чинності в середу, однак підвищує митні ставки для Китаю до 125%.

Укрінформ За матеріалами:

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