Скільки США заробляють на нових митах: Трамп озвучив суму — Finance.ua

Скільки США заробляють на нових митах: Трамп озвучив суму
Сполучені Штати заробляють на запроваджених митах майже $2 млрд доларів на день. Про це заявив президент США Дональд Трамп у відповідь на критику введення нових тарифів, повідомляє Rapid Response 47.
«У нас дуже добре виходить укладати, як я їх називаю, індивідуальні угоди», — сказав Трамп.
Він додав, що Японія, Південна Корея й інші країни відправляють своїх представників до США, щоб укласти угоду, яка дасть змогу уникнути запроваджених тарифів.
«Вже скоро Америка знову стане дуже багатою», — зазначив президент США.
Довідка Finance.ua:
- 2 квітня Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Базовий тариф складає 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим;
- мита на товари з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В’єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано;
- як заявляв Трамп, мита на автомобілі та запчастини іноземного виробництва, котрі ввозитимуть до США, охоплюватимуть усі країни і будуть постійними;
- водночас із 9 квітня США запровадили нові мита на імпорт з Китаю — мінімум 104%. Нове підвищення мит передбачає 50% додаткових зборів на китайські товари до діючих 54%, оскільки Китай не піддався тиску Трампа і не скасував свої торговельні контрзаходи.
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