США підвищили мито на імпорт з Китаю до рекордних 104% і поглибили спад ринків — Finance.ua
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США підвищили мито на імпорт з Китаю до рекордних 104% і поглибили спад ринків

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США підвищили мито на імпорт з Китаю до рекордних 104% і поглибили спад ринків
США підвищили мито на імпорт з Китаю до рекордних 104% і поглибили спад ринків
З 9 квітня США запровадили нові, значні мита на імпорт з Китаю — мінімум 104%.
Цей ескалаційний крок є частиною політики президента США Дональда Трампа, спрямованої на рішення Китаю ввести мито у 34% на американські товари.
Нове підвищення мит передбачає 50% додаткових зборів на китайські товари до діючих 54%, оскільки Китай не піддався тиску Трампа і не скасував свої торговельні контрзаходи.
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За словами прессекретарки Білого дому Кароліни Левітт, Трамп не готовий до переговорів з Китаєм, оскільки вважає, що Пекін не проявляє бажання до укладення вигідної угоди. Вона зазначила, що США будуть йти на переговори тільки з країнами, які готові укладати індивідуальні угоди.
Це різке збільшення мит має серйозні наслідки для економіки США, оскільки Китай є другим за величиною постачальником товарів у країну. Зростання мит, зокрема, вплине на ціни на споживчі товари, такі як смартфони, комп’ютери та іграшки.
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Фондові ринки США відреагували на новину негативно, різко знизившись після ранкового зростання. Індекс Dow Jones впав на 0,84%, S&P 500 — на 1,57%, Nasdaq — на 2,15%.
Капіталізація крипторинку впала на 2,77% (до $2,44 трлн), а вартість біткоїну — на 2,44% (до $77 тис.).
Нафта марки WTI впала на 4,12% до $58,2 за барель, марки Brent — на 4,16%, до $61,54. Це мінімум за останні чотири роки.
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