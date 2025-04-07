США не ввели мита на імпорт із росії через перемовини щодо війни в Україні — Білий дім Сьогодні 12:39 — Світ

США не ввели мита на імпорт із росії через перемовини щодо війни в Україні — Білий дім

Директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Гассетт заявив, що США не ввели нові мита щодо росії через перемовини з москвою щодо припинення війни в Україні.

Про це Кевін Гассетт сказав в етері ABC News.

«Очевидно, що тривають переговори з росією та Україною, і я думаю, що президент ухвалив рішення не змішувати ці дві проблеми. Це не означає, що до росії ставитимуться інакше, ніж до будь-якої іншої країни, але росія є однією з небагатьох країн, на яку не поширюються ці нові тарифи», — заявив Гассетт.

Директор Національної економічної ради Білого дому вважає, що «не є доречним вкидати щось нове в переговори просто посеред них».

На питання журналіста, чи визнає він, що росія не сплачує жодних нових мит, на відміну від союзників Америки, представник Білого дому заявив, що росія «перебуває в розпалі переговорів щодо миру, який справді впливає на тисячі й тисячі життів людей, і це те, на чому зараз зосереджений президент Трамп».

Раніше в адміністрації Дональда Трампа пояснювали, що США не запровадили мита на імпорт товарів з росії та білорусі, бо Вашингтон не торгує з цими країнами, оскільки вони перебувають під санкціями. Водночас, за даними Axios, Америка продовжує торгувати з росією більше, ніж з невеликими державами, які потрапили під санкції.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 2 квітня заявив , що накладе взаємні мита на товари з усіх країн світу розміром 10%. Він також анонсував запровадження значно вищих додаткових податків для деяких країн — 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу.

Американські тарифи також торкнулися України — на її товари США введуть 10% мита.

hromadske За матеріалами:

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