США не ввели мита на імпорт із росії через перемовини щодо війни в Україні — Білий дім — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США не ввели мита на імпорт із росії через перемовини щодо війни в Україні — Білий дім

Світ
49
США не ввели мита на імпорт із росії через перемовини щодо війни в Україні — Білий дім
США не ввели мита на імпорт із росії через перемовини щодо війни в Україні — Білий дім
Директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Гассетт заявив, що США не ввели нові мита щодо росії через перемовини з москвою щодо припинення війни в Україні.
Про це Кевін Гассетт сказав в етері ABC News.
«Очевидно, що тривають переговори з росією та Україною, і я думаю, що президент ухвалив рішення не змішувати ці дві проблеми. Це не означає, що до росії ставитимуться інакше, ніж до будь-якої іншої країни, але росія є однією з небагатьох країн, на яку не поширюються ці нові тарифи», — заявив Гассетт.
Читайте також
Директор Національної економічної ради Білого дому вважає, що «не є доречним вкидати щось нове в переговори просто посеред них».
На питання журналіста, чи визнає він, що росія не сплачує жодних нових мит, на відміну від союзників Америки, представник Білого дому заявив, що росія «перебуває в розпалі переговорів щодо миру, який справді впливає на тисячі й тисячі життів людей, і це те, на чому зараз зосереджений президент Трамп».
Раніше в адміністрації Дональда Трампа пояснювали, що США не запровадили мита на імпорт товарів з росії та білорусі, бо Вашингтон не торгує з цими країнами, оскільки вони перебувають під санкціями. Водночас, за даними Axios, Америка продовжує торгувати з росією більше, ніж з невеликими державами, які потрапили під санкції.
Читайте також
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 2 квітня заявив, що накладе взаємні мита на товари з усіх країн світу розміром 10%. Він також анонсував запровадження значно вищих додаткових податків для деяких країн — 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу.
Американські тарифи також торкнулися України — на її товари США введуть 10% мита.
За матеріалами:
hromadske
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems