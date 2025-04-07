«Іноді треба прийняти ліки, щоб щось виправити»: Трамп — про обвал ринків на тлі нових імпортних мит — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Іноді треба прийняти ліки, щоб щось виправити»: Трамп — про обвал ринків на тлі нових імпортних мит

Фондовий ринок
64
«Іноді треба прийняти ліки, щоб щось виправити»: Трамп — про обвал ринків на тлі нових імпортних мит
«Іноді треба прийняти ліки, щоб щось виправити»: Трамп — про обвал ринків на тлі нових імпортних мит
Президент США Дональд Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити «багато грошей» за скасування нових імпортних мит.
Про це повідомляє Reuters.
Спілкуючись із журналістами на борту президентського Air Force One, Трамп зазначив, що його не турбують втрати ринку, які вже знищили майже 6 трильйонів доларів вартості американських акцій. При цьому він порівняв нові тарифи з ліками.
Читайте також
«Я не хочу, щоб щось впало. Але іноді потрібно прийняти ліки, щоб щось виправити», — сказав глава Білого дому.
Він також повідомив що розмовляв з лідерами з Європи та Азії на вихідних. За його словами, вони сподіваються переконати його знизити тарифи, які набудуть чинності цього тижня, на 50 відсотків.
«Вони сідають за стіл переговорів. Вони хочуть говорити, але розмов не буде, якщо вони не платять нам багато грошей на щорічній основі», — пояснив Трамп.
Читайте також
Нагадаємо, країни Європейського Союзу найближчими днями намагатимуться виступити єдиним фронтом проти митних нововведень адміністрації президента США Дональда Трампа. За інформацією Reuters, імовірно йдеться про затвердження набору цільових контрзаходів на імпорт зі США на суму до 28 мільярдів доларів, у діапазоні «від зубної нитки до діамантів».
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems