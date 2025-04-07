«Іноді треба прийняти ліки, щоб щось виправити»: Трамп — про обвал ринків на тлі нових імпортних мит Сьогодні 10:29 — Фондовий ринок

«Іноді треба прийняти ліки, щоб щось виправити»: Трамп — про обвал ринків на тлі нових імпортних мит

Президент США Дональд Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити «багато грошей» за скасування нових імпортних мит.

Про це повідомляє Reuters

Спілкуючись із журналістами на борту президентського Air Force One, Трамп зазначив, що його не турбують втрати ринку, які вже знищили майже 6 трильйонів доларів вартості американських акцій. При цьому він порівняв нові тарифи з ліками.

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«Я не хочу, щоб щось впало. Але іноді потрібно прийняти ліки, щоб щось виправити», — сказав глава Білого дому.

Він також повідомив що розмовляв з лідерами з Європи та Азії на вихідних. За його словами, вони сподіваються переконати його знизити тарифи, які набудуть чинності цього тижня, на 50 відсотків.

«Вони сідають за стіл переговорів. Вони хочуть говорити, але розмов не буде, якщо вони не платять нам багато грошей на щорічній основі», — пояснив Трамп.

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Нагадаємо, країни Європейського Союзу найближчими днями намагатимуться виступити єдиним фронтом проти митних нововведень адміністрації президента США Дональда Трампа. За інформацією Reuters, імовірно йдеться про затвердження набору цільових контрзаходів на імпорт зі США на суму до 28 мільярдів доларів, у діапазоні «від зубної нитки до діамантів».

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