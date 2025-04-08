Очільник JPMorgan спрогнозував наслідки мит Трампа — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Очільник JPMorgan спрогнозував наслідки мит Трампа

Світ
224
Очільник JPMorgan спрогнозував наслідки мит Трампа
Очільник JPMorgan спрогнозував наслідки мит Трампа
Глава JPMorgan Chase Джеймі Даймон попередив, що глобальна торгова війна ризикує спровокувати рецесію в економіці США та призвести до зростання цін, одночасно підірвавши довгострокові альянси країни.
Про це пише Financial Times.
У своєму щорічному листі акціонерам, опублікованому 7 квітня, Даймон заявив, що тарифи, оголошені минулого тижня президентом США Дональдом Трампом, «ймовірно, збільшать інфляцію і змусять багатьох задуматися про більшу ймовірність рецесії».
Читайте також
«Чим швидше буде вирішена ця проблема, тим краще, оскільки деякі негативні наслідки з часом накопичуються і їх буде важко повернути назад», — написав Даймон.
Він сказав, що щодо запланованих мит зберігається багато невизначеностей, включаючи можливі заходи у відповідь з боку інших країн та їх вплив на ділову впевненість, інвестиції та потоки капіталу.
Читайте також
«Я сподіваюся, що після переговорів довгостроковий ефект принесе деякі позитивні вигоди Сполученим Штатам», — додав Даймон. — Моє найсерйозніше занепокоєння — як це вплине на довгострокові економічні альянси Америки".
Він сказав, що тарифи, ймовірно, призведуть до інфляції в США у короткостроковій перспективі, і додав: «Чи призведе набір тарифів до рецесії, залишається під сумнівом, але вони уповільнять зростання».
Читайте також
За словами Даймона, економіка США залишається стійкою, незважаючи на «тривожну обстановку», підприємства виглядають здоровими, а споживачі продовжують витрачати гроші.
Коментарі Даймона, який очолює JPMorgan з 2006 року і є одним із найвпливовіших голосів на Волл-стріт, відображають зростаюче занепокоєння корпоративної Америки потенційною економічною шкодою, яку можуть завдати тарифи Трампа.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems