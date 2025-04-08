Очільник JPMorgan спрогнозував наслідки мит Трампа — Finance.ua

Очільник JPMorgan спрогнозував наслідки мит Трампа Сьогодні 10:15 — Світ

Очільник JPMorgan спрогнозував наслідки мит Трампа

Глава JPMorgan Chase Джеймі Даймон попередив, що глобальна торгова війна ризикує спровокувати рецесію в економіці США та призвести до зростання цін, одночасно підірвавши довгострокові альянси країни.

Про це пише Financial Times.

У своєму щорічному листі акціонерам, опублікованому 7 квітня, Даймон заявив, що тарифи, оголошені минулого тижня президентом США Дональдом Трампом, «ймовірно, збільшать інфляцію і змусять багатьох задуматися про більшу ймовірність рецесії».

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«Чим швидше буде вирішена ця проблема, тим краще, оскільки деякі негативні наслідки з часом накопичуються і їх буде важко повернути назад», — написав Даймон.

Він сказав, що щодо запланованих мит зберігається багато невизначеностей, включаючи можливі заходи у відповідь з боку інших країн та їх вплив на ділову впевненість, інвестиції та потоки капіталу.

«Я сподіваюся, що після переговорів довгостроковий ефект принесе деякі позитивні вигоди Сполученим Штатам», — додав Даймон. — Моє найсерйозніше занепокоєння — як це вплине на довгострокові економічні альянси Америки".

Він сказав, що тарифи, ймовірно, призведуть до інфляції в США у короткостроковій перспективі, і додав: «Чи призведе набір тарифів до рецесії, залишається під сумнівом, але вони уповільнять зростання».

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За словами Даймона, економіка США залишається стійкою, незважаючи на «тривожну обстановку», підприємства виглядають здоровими, а споживачі продовжують витрачати гроші.

Коментарі Даймона, який очолює JPMorgan з 2006 року і є одним із найвпливовіших голосів на Волл-стріт, відображають зростаюче занепокоєння корпоративної Америки потенційною економічною шкодою, яку можуть завдати тарифи Трампа.

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