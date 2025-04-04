Торговельна війна Трампа: Китай «відповів» США митами на американські товари — Finance.ua
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Торговельна війна Трампа: Китай «відповів» США митами на американські товари

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Торговельна війна Трампа: Китай «відповів» США митами на американські товари
Торговельна війна Трампа: Китай «відповів» США митами на американські товари
Китай оголосив про запровадження 34% мита на імпортовані американські товари на додаток до існуюючих тарифів. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.
Про це повідомляє South China Morning Post.
Зранку, 4 квітня, Міністерство торгівлі Китаю опублікувало заяву, в якій розкритикувало новий тарифний режим Сполучених Штатів Америки (США), який «загрожує важко завойованому балансу, досягнутому в результаті багаторічних багатосторонніх торговельних переговорів».
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«Це типовий акт одностороннього залякування», — заявило відомство та закликало Штати скасувати тарифи, а також розв’язати це питання шляхом «справедливого і рівноправного» діалогу.
Як пише Reuters, мита почнуть діяти вже з 10 квітня.
У тому ж числі Мінторгівлі додало 11 організацій до списку «ненадійних суб’єктів», що дозволяє Китаю вживати проти них каральні заходи.

Довідка Finance.ua:

  • 2 квітня президент США Дональд Трамп підписав указ щодо запровадження тарифів на імпорт для багатьох торговельних партнерів США. Для деяких з країн тарифистали суттєво вищими. Серед них, наприклад, Китай. У тому ж числі Вашингтон запровадив 25% тарифи на всі автомобілі, зібрані в інших країнах світу.
  • У відповідь на невиправдані імпортні мита США Канада також заявила, що стягуватиме 25% мито з усіх ввезених зі Штатів автомобілів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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