Торговельна війна Трампа: Китай «відповів» США митами на американські товари — Finance.ua

Торговельна війна Трампа: Китай «відповів» США митами на американські товари Сьогодні 16:17 — Світ

Торговельна війна Трампа: Китай «відповів» США митами на американські товари

Китай оголосив про запровадження 34% мита на імпортовані американські товари на додаток до існуюючих тарифів. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.

Зранку, 4 квітня, Міністерство торгівлі Китаю опублікувало заяву, в якій розкритикувало новий тарифний режим Сполучених Штатів Америки (США), який «загрожує важко завойованому балансу, досягнутому в результаті багаторічних багатосторонніх торговельних переговорів».

«Це типовий акт одностороннього залякування», — заявило відомство та закликало Штати скасувати тарифи, а також розв’язати це питання шляхом «справедливого і рівноправного» діалогу.

Як пише Reuters, мита почнуть діяти вже з 10 квітня.

У тому ж числі Мінторгівлі додало 11 організацій до списку «ненадійних суб’єктів», що дозволяє Китаю вживати проти них каральні заходи.

Довідка Finance.ua:

2 квітня президент США Дональд Трамп підписав указ щодо запровадження тарифів на імпорт для багатьох торговельних партнерів США. Для деяких з країн тарифистали суттєво вищими. Серед них, наприклад, Китай. У тому ж числі Вашингтон запровадив 25% тарифи на всі автомобілі, зібрані в інших країнах світу.

У відповідь на невиправдані імпортні мита США Канада також заявила, що стягуватиме 25% мито з усіх ввезених зі Штатів автомобілів.

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