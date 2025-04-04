Канада запроваджує дзеркальні мита на авто зі США — Finance.ua

Канада запроваджує дзеркальні мита на авто зі США Сьогодні 12:41 — Світ

Канада запроваджує дзеркальні мита на авто зі США

У відповідь на невиправдані імпортні мита США Канада стягуватиме 25% мито з усіх ввезених зі Штатів автомобілів.

Про це в Оттаві заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні.

«Канада відповість, використовуючи підхід США: ми запроваджуємо 25% мито на всі ввезені зі США автомобілі, які не відповідають умовам північноамериканської угоди про вільну торгівлю, а також на неканадські компоненти імпортованих зі США автомобілів, навіть якщо вони відповідають умовам вільної торгівлі», — сказав Карні.

Він наголосив, що дзеркальні канадські мита, на відміну від американських, не поширюватимуться на автомобільні деталі, «оскільки ми свідомі переваг нашої інтегрованої системи виробництва». «Мита також не діятимуть проти автомобільних складових із Мексики, яка дотримується умов угоди про вільну торгівлю», — зазначив премʼєр.

Карні додав, що Канада очікує стягнути цими митами до держбюджету додатково близько 8 мільярдів доларів і направити усі ці кошти «безпосередньо робітникам й компаніям, що постраждали від мит».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження масштабних митних тарифів проти торговельних партнерів Сполучених Штатів. Хоча на Канаду ці нові мита не поширюватимуться, раніше Трамп запровадив 25% мито на імпортовані з Канади автомобілі й деталі до них.

Укрінформ За матеріалами:

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