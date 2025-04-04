Велика Британія склала список з 8 тисяч товарів зі США, які можуть постраждати від мит у відповідь — Finance.ua
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Велика Британія склала список з 8 тисяч товарів зі США, які можуть постраждати від мит у відповідь

Світ
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Великобританія опублікувала 400-сторінковий список з 8 тисяч категорій американських товарів, які вона може включити в будь-який можливий тариф у відповідь на мита президента Дональда Трампа на британський імпорт.
Про це повідомляє агентство Reuters.
«Індикативний довгий список» товарів включає різні товари: від біноклів та бурбону до автомобільних деталей та сиру. До списку також увійшли бензинові, дизельні та електричні легкові автомобілі та продукти харчування, включаючи м’ясо та рибу.
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При цьому, уряд Великої Британії підкреслив, що не всі товари зі списку підлягатимуть будь-яким майбутнім митам.
Зазначається, що країна прийняла «холоднокровний» підхід до 10-відсоткових мит Трампа, найнижчих серед масштабних мит, введених у десятках інших країн, замість того, щоб наслідувати приклад Європейського союзу та інших економік і негайно пригрозити заходами у відповідь.
Список з 8000 категорій товарів, опублікований урядом, на які можуть бути накладені майбутні мита, охоплює близько 27% британського імпорту товарів американського походження. Впродовж чотирьох тижнів триватимуть консультаціії із підприємствами країни.
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Міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Великої Британії Джонатан Рейнольдс заявив, що його пріоритетом є досягнення угоди зі США і уряд має розглянути всі варіанти.
«Переговори зі США і надалі відображатимуть наше завдання щодо забезпечення економічної стабільності, оскільки ми наполягаємо на торгових відносинах, які підтримують бізнес по обидва боки Атлантики», — заявив Рейнольдс.
Він зазначив, що консультації, які триватимуть до 1 травня, будуть призупинені і будь-які заходи будуть скасовані, якщо дві країни дійдуть згоди.
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