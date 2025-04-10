У Мінекономіки пояснили, як мита США вплинуть на українських експортерів — Finance.ua

У Мінекономіки пояснили, як мита США вплинуть на українських експортерів Сьогодні 11:02

У Мінекономіки пояснили, як мита США вплинуть на українських експортерів

Український експорт до США у 2024 році сягнув 870 млн доларів, це більше, ніж попереднього року. Однак запровадження нових мит може істотно вплинути поставки деяких товарів.

Про це в інтерв’ю виданню « Економічна правда » повідомив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка, передає Укрінформ.

«Сполучені Штати — це 870 млн доларів українського експорту у 2024 році, це більше, ніж у 2023 році, тому що логістика стала кращою. 41% нашого експорту до США минулого року — це чавун», — зауважив Качка.

Він не виключає, що Україна зможе експортувати більше чавуну, якщо у Сполучених Штатах зросте виробництво сталі через ті мита на сталь, які були запроваджені ще 12 березня.

Щодо впливу мит на вітчизняні металургійні компанії, Качка пояснив, що на ті коди, на які поширюється прокламація щодо сталі, яка набула чинності 12 березня, діють 25% мита і не діють додаткові 10%, запроваджені у квітні.

Проте металургійна продукція не є єдиним напрямком українського експорту до США. Київ також здійснює поставки соняшникової олії та меду. Зокрема, торік Україна продала США соняшникової олії на 40 млн дол., а меду — на 20 млн дол. (16% загального експорту вітчизняного меду).

Заступник міністра не виключає, що через підвищення мит на пальмову олію з Індонезії та Малайзії українська соняшникова олія може отримати додатковий попит на американському ринку. Водночас попит на український мед залишається високим. Найбільший постачальник меду у світі — Китай, проте щодо нього мита вищі, ніж для України.

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Качка вважає, що малий та середній бізнес, який є важливою частиною української економіки, може постраждати від мит, оскільки навіть незначне підвищення вартості здатне завдати значних проблем невеликим компаніям. Водночас МСБ може швидше адаптуватися до змін.

А от для вітчизняних виробників труб введення 25% мита може стати значним ударом.

«Найбільш масовий товар, який ми туди (до США — ред.) постачали, — чавун. Він подорожчає на 10%. Це означає, що або буде більший попит на руду, тобто вона може з’явитися в експорті від нас, або, оскільки це універсальні 10% на чавун, то на 10% подорожчає американська сталь. Можливо, тоді все „скомпенсує“ на кінцеву продукцію. Найбільший удар для нас — це 25-відсоткові мита на труби. Тут, можливо, буде негативний удар, але це попередня прокламація», — пояснив Качка.

Втім, українські виробники труб мають сертифікації для роботи на глобальних ринках, що дає їм можливість шукати альтернативні канали збуту. Хоча, як зауважив посадовець, трубники не хочуть втрачати американський ринок через його багатство та динамічність.

Качка запевнив, що Україна продовжує зберігати торговельні зв’язки з Європейським Союзом, і це є важливим фактором у забезпеченні стабільності експорту.

Укрінформ За матеріалами:

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