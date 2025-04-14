Китайські фондові ринки зростають на тлі часткового скасування мит США — Finance.ua

Китайські фондові ринки зростають на тлі часткового скасування мит США Сьогодні 10:45 — Фондовий ринок

Китайські фондові ринки зростають на тлі часткового скасування мит США

Індекс Shanghai Composite зріс на 0,4% до приблизно 3250 пунктів, а Shenzhen Component додав 0,7%, досягнувши 9905 пунктів. Китайські фондові ринки зростають п’яту сесію поспіль після рішення Трампа скасувати мита на ключові технологічні товари.

Про це пише Trading Economics 14 квітня.

До списку звільнених увійшли продукти, які активно виробляються в Китаї, зокрема смартфони, комп’ютери, напівпровідники, сонячні панелі та плоскі дисплеї.

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Водночас міністр торгівлі США Говард Лутнік попередив, що ці товари можуть підпасти під нові мита протягом найближчих двох місяців. Міністерство торгівлі Китаю назвало ці послаблення «невеликим кроком», закликаючи США повністю скасувати 145% мито на китайські товари.

Технологічний сектор очолив зростання: акції Luxshare Precision зросли на 2,0%, Goertek — на 3,5%, Zhongji Innolight — на 6,4%, Shanghai Belling — на 4,4%, а Lens Technology — на 3,0%.

12 квітня Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала частину високих мит на електроніку, що переважно імпортується з Китаю, зокрема на смартфони, комп’ютери та інші гаджети, пише Bloomberg.

До переліку звільнених товарів увійшли 20 категорій, включно з кодом 8471, який охоплює комп’ютери, ноутбуки, дискові накопичувачі та обладнання для обробки даних. Скасовано мита на напівпровідники, мікросхеми пам’яті, плоскі дисплеї, процесори, жорсткі диски та карти пам’яті. Причини такого рішення не уточнювалися.

14 квітня заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер уточнив, що жодних винятків про мита на китайські товари, включно з електронікою та напівпровідниками, не буде, і всі товари обкладаються щонайменше 20% митом після окремого розгляду Міністерством торгівлі.

За словами Міллера, мита на електроніку та напівпровідники, критичні для безпеки США, запроваджені відповідно до Розділу 232 Закону про розширення торгівлі 1962 року. Він додав, що Китай залежить від США, тож Пекіну варто обрати деескалацію в торговельній війні.

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