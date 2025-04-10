Статки найбагатших людей світу зросли на 304 мільярди доларів за один день — Bloomberg Сьогодні 16:15 — Фондовий ринок

Статки найбагатших людей світу зросли на 304 мільярди доларів за один день — Bloomberg

Сукупний чистий капітал найбагатших людей світу збільшився на рекордні 304 мільярди доларів, на тлі різкого зростання фондових ринків після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв призупинити введення мит.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляє ЗМІ, індекс S&P 500 зріс на найбільший відсоток з 2008 року, компенсуючи різкі втрати останніх кількох днів. Завдяки цьому, середнє зростання статків 500 найбагатших людей світу склало 3,5%. Індекс Nasdaq Composite також показав максимальний стрибок за більш ніж 24 роки.

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Цей рекордний приріст статків стався після обвалу ринку, що відбувся минулого тижня після оголошення Трампа про нові тарифи. Масштаб запропонованих мит перевершив очікування більшості аналітиків і призвів до найбільших втрат багатства з моменту початку складання індексу Bloomberg у 2013 році.

Загальний приріст добробуту в середу побив попередній рекорд у 233 мільярди доларів, встановлений у березні 2022 року, після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл уперше за багато років підвищив ставки, але запевнив інвесторів у тому, що економіка залишається стійкою.

Найбільший індивідуальний приріст у середу отримав генеральний директор Tesla Ілон Маск, який збільшив свої статки на 36 мільярдів доларів, через те, що акції виробника електромобілів зросли на 23%. За ним слідує Марк Цукерберг з Meta, який збільшив свої статки майже на 26 мільярдів доларів. Дженсен Хуанг з Nvidia збільшив свої статки на 15,5 мільярда доларів, оскільки акції виробника чипів зросли на 19%, що майже компенсувало падіння на 13% за тиждень до закриття торгів у вівторок.

Ернест Гарсія III, генеральний директор Carvana став найбільшим переможцем дня у відсотковому відношенні: його статки збільшилися на 25%, оскільки різке зростання акцій роздрібного продавця старих автомобілів збільшило його статки на 1,4 мільярда доларів.

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Цей позитивний тренд продовжився і на азійських ринках. Масаеші Сон, голова SoftBank, збільшив свої статки на 1,7 мільярда доларів, а статки Чжоу Цюньфей, другої за багатством жінки Китаю, зросли на 14,3% до 9,5 мільярда доларів.

У четвер торги продовжились на позитивній ноті, а такі компанії, як Uniqlo та Huali Industrial Group, також зафіксували значний приріст своїх акцій, що додало статкам їхніх засновників.

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