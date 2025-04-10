Трамп підняв тарифи для Китаю до 125% і надав 90 днів відстрочки для інших держав — Finance.ua

Трамп підняв тарифи для Китаю до 125% і надав 90 днів відстрочки для інших держав Сьогодні 10:01 — Світ

Трамп підняв тарифи для Китаю до 125% і надав 90 днів відстрочки для інших держав

Президент США Дональд Трамп підвищив мита на китайські товари до 125% та запровадив 90-денну паузу для взаємних та 10% тарифів.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп наголосив, що через відсутність поваги, яку Китай виявив до світових ринків, тариф, що стягується з Китаю, підвищено до 125%, і це рішення набуває чинності негайно.

«Сподіваємося, що в найближчому майбутньому Китай зрозуміє, що дні обдирання США та інших країн більше не є стійкими чи прийнятними», — написав президент.

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Трамп додав, що, враховуючи той факт, що понад 75 країн звернулися до представників США, зокрема до Міністерства торгівлі, Казначейства та USTR, для обговорення питань торгівлі, торговельних бар’єрів, тарифів, валютних маніпуляцій та немонетарних тарифів, і що ці країни, за його наполегливим проханням, не вжили жодних заходів у відповідь проти США, було ухвалене рішення про 90-денну паузу.

Протягом цього періоду взаємний тариф буде знижено на 10%, а рішення набуває чинності без зволікань.

Трамп пояснив своє рішення

Як повідомляє CNN, Трамп заявив, що дозволив використати 90-денну паузу на введення США нових мит на іноземні товари, окрім китайських, тому що «люди рознервувалися».

Трамп, відповідаючи на питання як люди можуть йому довіряти після того, як у понеділок він оголосив, що жодних пауз щодо мит не буде, а вже у середу відтермінував їх на 90 днів, зауважив, що потрібно бути «гнучким».

«Треба мати гнучкість. Можна сказати: „Ось стіна, і я її прошибу. Пройду крізь неї будь-що“. Але іноді так не вийде. І тоді треба бути готовим обійти стіну. Так само у фінансових ринках. Вони змінюються. Подивіться, що сталося сьогодні: ще кілька днів тому все виглядало похмуро, а зараз — можливо, найбільший день в історії фінансів. Це ж величезна різниця. Отже, ключове слово тут — гнучкість. Треба залишатись гнучким», — підкреслив очільник Білого дому.

При цьому Трамп наголосив, що вважає вірним ухвалене рішення розпочати торговельну війну.

«Побачимо, як усе це спрацює. Я думаю, все вийде чудово», — сказав Трамп.

Як заявили у Білому домі, 90-денний «тарифний мораторій» не поширюється на мита у торгівлі з Канадою та Мексикою. Там повідомили, що на додаток до 10-відсоткового тарифу на енергоносії та калій, залишається чинним 25-відсотковий тариф на транзакції між Канадою та Мексикою, які не входять до USMCA (зону вільної торгівлі з цими країнами).

Президент США також припустив, що деякі американські компанії будуть звільнені від мит ​​на цей 90-денний період, які саме — він обере «інстинктивно».

Нагадаємо, 2 квітня Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США, а також додаткових мит для приблизно 60 країн, включно з Китаєм. Для Китаю це означало додаткове мито в 34%, що разом із попередніми становило 54%. У відповідь Пекін оголосив про введення додаткового мита в 34% на всі американські товари.

Згодом Сполучені Штати ввели додаткові 50% мита на китайський імпорт. Таким чином, загальна ставка тарифів сягнула 104% і набула чинності 9 квітня. У свою чергу Пекін оголосив про запровадження додаткових мит на американські товари, підвищивши загальний рівень тарифів до 84%.

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