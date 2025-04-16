США погрожують підвищити мита для Китаю до 245% — Finance.ua

США погрожують підвищити мита для Китаю до 245% Сьогодні 14:30 — Світ

США погрожують підвищити мита для Китаю до 245%

США розглядають можливість збільшення імпортних мит на товари з Китаю з 145% до 245%.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

У «день визволення» президент Дональд Трамп запровадив універсальне мито 10% на товари з усіх країн і вищі індивідуальні тарифи для країн із найбільшим торговим дефіцитом США.

Зазначається, що понад 75 країн розпочали переговори про нові торговельні угоди, що призупинило дію вищих тарифів для них, окрім Китаю, який відповів контрзаходами.

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Через це Китай може зіткнутися з митами до 245% на експорт до США, йдеться в повідомленні пресслужби Білого дому.

Нагадаємо, після вступу на посаду в січні Дональд Трамп встановив 20% мита на товари з Китаю, а 2 квітня запровадив глобальні взаємні мита. До 10 квітня американські мита на китайський імпорт зросли до 145%, а 11 квітня Китай відповів підвищенням своїх мит до 125%.

За оцінками СОТ, торгова війна між США та Китаєм може скоротити їхній товарообіг на 80%, а поділ світової економіки на два блоки загрожує зменшенням глобального ВВП на 7% у довгостроковій перспективі.

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