Китай підвищив мита на товари США та закликав ЄС об’єднатися проти тарифної політики Трампа — Finance.ua

Китай підвищив мита на товари США та закликав ЄС об’єднатися проти тарифної політики Трампа Сьогодні 15:20

Китай підвищив мита на товари США та закликав ЄС об’єднатися проти тарифної політики Трампа

Китай підвищить мита на всі американські товари з 84% до 125%. Таке рішення почне діяти з 12 квітня. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів КНР.

Такі заходи є відповіддю на підвищення президентом США Дональдом Трампом мит на китайські товари до 125%. У міністерстві зазначили, що КНР буде ігнорувати подальші мита з боку США.

«З огляду на те, що більше не існує жодної можливості прийняття ринком американських товарів, що експортуються до Китаю за нинішніх рівнів тарифів, якщо американська сторона продовжить вводити мита на китайські товари, що експортуються до США, китайська сторона не звертатиме на це жодної уваги», — наголосили у міністерстві.

що Європейський Союз та Китай повинні об’єднати зусилля у протистоянні «одностороннім залякуванням». За його словами, високі мита, які запровадив Трамп, шкодять економіці, передає агентство «Сіньхуа». Водночас голова КНР Сі Цзіньпін заявив,

Зокрема під час зустрічі з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Пекіні Сі Цзіньпін сказав, що у тарифній війні не буде переможців, а якщо йти проти світу, то це означає ізолювати себе.

Він підкреслив, що Китай та ЄС є найбільшими економіками світу та прихильниками економічної глобалізації та вільної торгівлі. За його словами, їхній загальний обсяг виробництва становить понад третину світового обсягу, тому між країнами склалися тісні економічні відносини.

Сі Цзіньпін додав, що Китай та Європа мають виконувати свої міжнародні зобов’язання, а саме разом захищати тенденцію економічної глобалізації та міжнародне торговельне середовище. Крім того, голова КНР закликав країни ЄС «спільно протистояти одностороннім методам залякування».

За його словами, Китай завжди вважав Європейський Союз важливим полюсом у світі та є великою державою, яка відкрито підтримує єдність, розвиток та зростання блоку.

УНІАН За матеріалами:

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