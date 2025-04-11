Китай підвищує мита на товари зі США до 125% — Finance.ua

Китай підвищує мита на товари зі США до 125% Сьогодні 11:35 — Світ

Китай підвищує мита на товари зі США до 125%

Китай підвищить тарифи на всі американські товари з 84% до 125%, починаючи з 12 квітня.

Про це 11 квітня повідомило Міністерство фінансів КНР.

Це дзеркальні заходи — нещодавно президент США Дональд Трамп підвищив мита на китайські товари до 125%. У міністерстві додали, що Пекін ігноруватиме подальші тарифи з боку Вашингтона на китайські товари.

«З огляду на те, що більше не існує жодної можливості прийняття ринком американських товарів, що експортуються до Китаю за нинішніх рівнів тарифів, якщо американська сторона продовжить вводити мита на китайські товари, що експортуються до США, китайська сторона не звертатиме на це жодної уваги», — йдеться у заяві.

У Мінфіні Китаю переконані, що «бездумне» введення американською стороною «аномально високих» мит стосовно КНР є серйозним порушенням міжнародних економічних і торговельних правил.

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«[Політика Трампа щодо мит] ігнорує глобальний економічний порядок, побудований самими США після Другої світової війни, порушує основні економічні закони та здоровий глузд, а також є повністю односторонньою гегемоністською і примусовою практикою. Китай рішуче засуджує це», — додали у відомстві.

Довідка Finance.ua:

на початку квітня американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові мита потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи росію, КНДР, Кубу і білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито в 10%;

9 квітня Трамп підвищив мита для Китаю до 125% і ввів 90-денну митну паузу зі зниженими митами у 10% для інших країн.

theБабель За матеріалами:

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