Китай пообіцяв іти до кінця в тарифній війні з Трампом — Finance.ua

Китай пообіцяв іти до кінця в тарифній війні з Трампом Сьогодні 11:12

Китай пообіцяв «боротися до кінця», якщо президент США Дональд Трамп реалізує загрозу підвищення мит на 50%. Тепер уже розмір тарифів не має значення.

Про це повідомляє Reuters.

Якщо жодна зі сторін не відступить, загальний розмір нових мит США на китайські товари цього року може зрости до 104%.

«Загроза американської сторони підвищити мита проти Китаю є помилкою на помилці, яка вкотре демонструє шантажистську природу американської сторони. Якщо США наполягатимуть на своєму, Китай боротиметься до кінця», — йдеться в заяві міністерства торгівлі Китаю.

Трамп заявив, що 9 квітня введе додаткове 50%-ве мито на імпорт США з Китаю, якщо Пекін не скасує 34%-ві мита, введені на американську продукцію минулого тижня.

Ці китайські мита були введені у відповідь на «відповідні» мита в розмірі 34%, оголошені Трампом, які були додані до 20%, запроваджених ним раніше цього року, і призвели до того, що середній тариф США на китайські товари зріс до 76%.

«Якщо тарифи будуть продовжувати зростати, це перетвориться на битву волі і принципів, а не економіки», — сказав Сюй Тяньчень, старший економіст по Китаю в Economist Intelligence Unit.

За його словами, оскільки Китай уже стикається зі ставкою тарифу, що перевищує 60%, не має значення, чи зросте вона на 50% чи на 500%.

Тарифна війна

Китай активізував зусилля щодо захисту своєї економіки від потрясінь на світовому ринку після оголошення Трампом «Дня визволення»: кілька державних холдингових компаній зобов’язалися збільшити інвестиції в акції, низка лістингових компаній оголосили про викуп акцій, а центральний банк пообіцяв надати підтримку ліквідності фонду Central Huijin після того, як той втрутився, щоб підтримати акції, що падають.

Однак тарифи Трампа ризикують підірвати значною мірою експортно-орієнтоване відновлення економіки Китаю, яке почалося після закінчення пандемії COVID, якщо тільки експортери не зможуть швидко переорієнтуватися на інші ринки.

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