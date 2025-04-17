Трамп блокує експорт іранської нафти до Китаю задля «максимального тиску» на Іран — Finance.ua

Трамп блокує експорт іранської нафти до Китаю задля «максимального тиску» на Іран Сьогодні 11:44

США ввели санкції проти незалежного китайського нафтопеперобного заводу Китаю Shandong Shengxing Chemical за те, що він купив нафту у Ірану на понад мільярд доларів. Дональд Трамп хоче повністю припинити незаконний експорт нафти з Ірану, зокрема до Китаю.

Про це повідомили у Державному департаменті США, пише thepage

США вводять нові санкції у рамках «кампанії максимального тиску» адміністрації Трампа на Іран проти китайського заводу та компаній, які допомагають поставляти іранську нафту до Китаю.

Зокрема, під обмеження потраплять кілька компаній і судна у рамках «тіньового флоту» Ірану, які сприяють поставкам іранської нафти до Китаю.

«Поки Іран намагатиметься отримувати доходи від нафти для фінансування своєї дестабілізуючої діяльності, США притягуватимуть Іран і всіх його партнерів до відповідальності за ухилення від санкцій», — зазначили у Держдепі США.

У березні 2025-го США вперше ввели санкції на приватний нафтопереробний завод. Загалом цей пакет сакцій є шостий, який спрямовують на продаж іранської нафти після того, як Трамп опублікував президентський меморандум про національну безпеку 4 лютого 2025-го.

Скотт Бессент, міністр фінансів США, заявив, що Штати планують перекрити потоки доходів, які дозволяють Тегерану продовжувати фінансувати тероризм і розвивати свою ядерну програму. Зокрема, Трамп закликав верховного лідера Ірану укласти угоду з США стосовно його ядерної програми.

Скільки нафти Китай отримує з Ірану

За даними Агентства енергетичної інформації США, експорт сирої нафти з Ірану зріс більш ніж утричі за останні чотири роки — з мінімуму у 400 тис. барелів на день у 2020 році до понад 1,5 млн барелів на день у перші три квартали 2024 року.

Майже всі поставки йшли до Китаю, найбільшого у світі покупця сирої нафти.

«Поки Іран намагатиметься отримувати доходи від нафти для фінансування своєї дестабілізуючої діяльності, Сполучені Штати притягуватимуть до відповідальності як Іран, так і всіх його партнерів, які ухиляються від санкцій», — сказала Теммі Брюс, речниця Держдепартаменту.

Нагадаємо, Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США та Держдеп у понеділок, 24 лютого, оголосили нові санкції проти Ірану. Під обмеження потрапили понад 30 осіб і суден, які причетні до посередництва з продажу та транспортування нафтопродуктів.

У вересні 2024 року Україна ввела санкції проти 40 компаній та 6 фізичних осіб Ірану через передачу рф понад 200 балістичних ракет Fateh-360. У санкційному списку виробники «Шахедів», порти та найбільша авіакомпанія країни.

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