Готелі Буковеля підвищили ціни на 20% - дослідження

У вересні готелі Буковеля приймали менше гостей, ніж рік тому, однак заробляли більше з кожного доступного номера.

Середній тариф зріс більш ніж на 20%, а виручка на доступний номер збільшилася на 12,2%. В інших туристичних центрах України показники змінювалися по-різному.

За даними Hotel Matrix, у вересні 2026 року заповнюваність готелів Буковеля становила 57% проти 61% за аналогічний період 2025 року. Водночас середній тариф (ADR) підвищився з 5952 грн до 7128 грн, а виручка на доступний номер на день (RevPAR) — з 3636 грн до 4081 грн.

Як змінилися показники готелів у Львові, Києві та Одесі

Львів став єдиним із трьох міст, де заповнюваність готелів зросла: у вересні вона становила 72% проти 67% роком раніше. У Києві показник незначно знизився — з 38% до 37%, тоді як в Одесі падіння було суттєвішим: з 38% до 28%.

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Середні тарифи на проживання за рік змінилися так:

Львів — +4%, до 3681 грн;

Київ — +32%, до 3441 грн проти 2605 грн у вересні 2025 року;

Одеса — +1,6%, до 3385 грн.

Виручка на доступний номер на день у Львові становила 2658 грн — на 12,4% більше, ніж роком раніше. У Києві RevPAR зріс на 27,5%, до 1267 грн проти 994 грн у вересні 2025 року. Натомість в Одесі показник знизився на 25% — до 947 грн проти 1269 грн.