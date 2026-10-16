Як отримати до $100 тис. на розробку технологічного рішення для держави

Українські та міжнародні технологічні компанії можуть отримати до $100 тисяч на розробку й масштабування цифрових рішень для держави.

Про це повідомляє Мінцифри.

Йдеться про програму GovTech Lab Ukrain, яка запрошує команди, готові працювати над актуальними державними викликами разом із держустановами.

Які проєкти шукають

Учасники зможуть випробувати свої розробки у співпраці з державними установами. Пріоритетні напрями програми:

аналіз супутникових знімків для фіксації руйнувань і планування відбудови;

технології для інклюзивного доступу до публічних послуг та інформації;

цифрові інструменти для захисту об’єктів культурної спадщини;

рішення на основі штучного інтелекту для антикорупційного аналізу.

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Відібрані учасники зможуть пілотувати свої розробки разом із держустановами та отримати до $100 тисяч на їх масштабування.

Подати заявку можна до 16 листопада.