Як отримати до $100 тис. на розробку технологічного рішення для держави
Які проєкти шукають
- аналіз супутникових знімків для фіксації руйнувань і планування відбудови;
- технології для інклюзивного доступу до публічних послуг та інформації;
- цифрові інструменти для захисту об’єктів культурної спадщини;
- рішення на основі штучного інтелекту для антикорупційного аналізу.
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