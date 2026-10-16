0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як отримати до $100 тис. на розробку технологічного рішення для держави

16
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Українські та міжнародні технологічні компанії можуть отримати до $100 тисяч на розробку й масштабування цифрових рішень для держави.
Про це повідомляє Мінцифри.
Йдеться про програму GovTech Lab Ukrain, яка запрошує команди, готові працювати над актуальними державними викликами разом із держустановами.

Які проєкти шукають

Учасники зможуть випробувати свої розробки у співпраці з державними установами. Пріоритетні напрями програми:
  • аналіз супутникових знімків для фіксації руйнувань і планування відбудови;
  • технології для інклюзивного доступу до публічних послуг та інформації;
  • цифрові інструменти для захисту об’єктів культурної спадщини;
  • рішення на основі штучного інтелекту для антикорупційного аналізу.
Читайте також
Відібрані учасники зможуть пілотувати свої розробки разом із держустановами та отримати до $100 тисяч на їх масштабування.
Подати заявку можна до 16 листопада.
Програму відкритих інновацій у сфері державних технологій GovTech Lab Ukraine (#GovTechLabUA) реалізує Global Government Technology Centre Kyiv за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та World Economic Forum і за підтримки Швейцарії в межах Програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа.
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесЦифровізаціяТехнології
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems