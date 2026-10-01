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У Дії запускають єДумку — що це таке

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Портал Дія
Портал Дія
Щоб запропонувати відремонтувати дорогу, підтримати місцеву ініціативу чи висловити свою думку чиновникам, більше не обов’язково збирати паперові підписи та ходити до установ. Уряд запускає експериментальний сервіс єДумка на порталі Дія.
Сервіс має стати онлайн-каналом для спілкування жителів із місцевою владою та військовими адміністраціями. Через нього люди зможуть подавати власні пропозиції, підтримувати ініціативи інших та брати участь в опитуваннях.

Що можна буде робити через єДумку

Користувачі зможуть:
  • подавати пропозиції щодо питань місцевого значення та стежити за їхнім розглядом;
  • переглядати й обговорювати ініціативи інших жителів;
  • підтримувати пропозиції інших людей;
  • оцінювати офіційні відповіді посадовців;
  • брати участь в опитуваннях від місцевої влади.
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Для місцевої влади сервіс має стати способом швидше отримувати зворотний зв’язок від жителів, проводити опитування та визначати, які проблеми мають більшу підтримку серед людей.

Хто зможе впливати на рішення громади

Важлива особливість єДумки — впливати на життя громади зможуть не лише люди, які офіційно зареєстровані на її території.
Система автоматично перевірятиме зв’язок користувача з громадою за даними державних реєстрів. Право користуватися сервісом матимуть люди, які мають:
  • задеклароване місце проживання;
  • статус ВПО;
  • нерухомість у громаді;
  • сплачують місцеві податки;
  • навчаються очно в місцевих закладах освіти.
Тобто підтверджувати свій зв’язок із громадою паперовими довідками не потрібно.

Де та коли запрацює сервіс

Експеримент із єДумкою розрахований на два роки. Повністю реалізувати функціонал сервісу планують протягом наступних шести місяців.
Спочатку єДумка повноцінно запрацює у Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Тернопільській та Харківській областях.
Інші органи місцевого самоврядування та військові адміністрації також зможуть долучитися до проєкту, але добровільно.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДіяЦифровізаціяДержавні послуги
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