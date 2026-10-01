Щоб запропонувати відремонтувати дорогу, підтримати місцеву ініціативу чи висловити свою думку чиновникам, більше не обов’язково збирати паперові підписи та ходити до установ. Уряд запускаєекспериментальний сервіс єДумка на порталі Дія.
Сервіс має стати онлайн-каналом для спілкування жителів із місцевою владою та військовими адміністраціями. Через нього люди зможуть подавати власні пропозиції, підтримувати ініціативи інших та брати участь в опитуваннях.
Що можна буде робити через єДумку
Користувачі зможуть:
подавати пропозиції щодо питань місцевого значення та стежити за їхнім розглядом;
переглядати й обговорювати ініціативи інших жителів;