День фінансів: зміни з 1 жовтня, доплата до пенсії, курс долара та ціни

Четвер, 1 жовтня. Сьогодні в Україні відзначають День захисників і захисниць — державне свято на честь військовослужбовців та всіх тих, хто стоїть на захисті нашої країни. До цієї події Національний банк України випустив срібну пам’ятну монету «Під покровом».





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Зміни з 1 жовтня

Жовтень принесе українцям низку змін, які стосуватимуться виплат, субсидій, тарифів та інших повсякденних питань. Частина нововведень набуде чинності вже з 1 жовтня, інші — протягом місяця. Наприклад, у жовтні Пенсійний фонд починає розраховувати житлові субсидії на опалювальний сезон 2026−2027 років. За посиланням розповідаємо детальніше.

👛 Відмітимо, що в Україні житлові субсидії отримують понад 2,5 млн домогосподарств. Скільки з цих заяв щороку скасовують — невідомо. При цьому навіть всю суму чи частину доведеться повернути. У якому разі це може статися — читайте в нашій новій статті:

Доплати до пенсій

У жовтні частині пенсіонерів призначать вікові доплати або збільшать їхній розмір. Це стосується людей, яким виповниться 70, 75 або 80 років і чия загальна пенсійна виплата не перевищує 10 340,35 грн. Пенсійний фонд нараховує вікові доплати автоматично, тому подавати заяву не потрібно. Їхній розмір залежить від віку пенсіонера:

від 70 до 74 років — до 300 грн;

від 75 до 79 років — до 456 грн;

від 80 років — до 570 грн.

Підвищення мінімальної зарплати

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує підвищити мінімальну заробітну плату до 12 тис. грн із 1 січня 2027 року, замість пропонованої 9 546 грн в проєкті. Також комітет пропонує майже втричі збільшити прожитковий мінімум порівняно з показниками, закладеними в проєкті державного бюджету на 2027 рік.

До речі, середня нарахована заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади в липні 2026 року становила 68,22 тис. грн. Це на 5,6 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Клубу білого бізнесу

Клуб білого бізнесу продовжує розширюватися : наразі до нього входять майже 9,7 тисячі учасників. За квартал їхня кількість зросла на 455 бізнесів, або 5%. Найбільший дохід серед компаній, які вперше потрапили до Клубу, за підсумками другого кварталу 2026 року мала «Вигідна покупка», мережа магазинів «Аврора» — 28,3 млрд грн.

Відновлення цивільного авіасполучення

Міністр розвитку, інфраструктури та транспорту Микола Калашник заявив , що Україна готується до відновлення цивільного авіасполучення, причому польоти можуть відновитися ще до завершення війни. Держава вже опрацьовує необхідні алгоритми та сценарії, щоб мінімізувати ризики.

Проблеми з інтернетом і мобільним зв’язком

Проблеми з інтернетом і мобільним зв’язком можуть стати серйозним викликом для українців у разі атак на цифрову інфраструктуру. Повне відключення інтернет-мереж малоймовірне, оскільки дані мають багаторівневе резервування на закордонних серверах. Водночас локальні перебої зі зв’язком можуть тривати до 10 годин. Тому важливо заздалегідь подбати про резервні способи зв’язку та доступ до необхідної інформації.

Український ринок інвестицій

За останні роки до ринку цінних паперів долучилися десятки тисяч нових інвесторів. Якщо на початку 2021 року в Україні було близько 22 тисяч рахунків у цінних паперах, то на початку 2023-го їхня кількість сягнула приблизно 120 тисяч. Як зазначають експерти, український ринок капіталу поступово виходить за межі ОВДП. Паралельно з державними облігаціями розвиваються корпоративні папери, інвестиційні фонди та інші інструменти.

Контроль за соцвиплатами в Німеччині

У Німеччині посилять контроль за соціальними виплатами та боротимуться з організованими схемами їх незаконного отримання. 23 вересня уряд країни затвердив 10-кроковий план, який передбачає, зокрема, кращий обмін інформацією між державними органами, посилення відповідальності роботодавців та переслідування організаторів шахрайських схем.

Курс долара та ціни в жовтні

За вересень офіційний долар подорожчав на 34 копійки, тоді як євро подешевшав на 71 копійку. У жовтні зміни можуть торкнутися не лише курсу, а й цін на продукти, техніку, товари для опалення та інші покупки, розповіли експерти

💳 У свіжому огляді Finance.ua розповідаємо про вигідні картки для тих чи інших категорій покупок і як їх можна вигідно комбінувати: Комбінація карток для максимального кешбеку в жовтні.