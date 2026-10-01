НБУ ввів в обіг нову пам’ятну монету (фото)

Національний банк України ввів в обіг срібну пам’ятну монету «Під покровом», присвячену Дню захисників і захисниць України. Вона вшановує всіх, хто обрав шлях відваги та боротьби за право українського народу жити на своїй землі.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Номінал пам’ятної монети становить 10 гривень. Її виготовили зі срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу — 31,1 г. Тираж становить до 10 000 штук.

Художниця монети — Олександра Кучинська. Скульптори — Володимир Атаманчук та Анатолій Демяненко.

Що зображено на монеті

На реверсі монети зображено дві постаті — козака зі щитом і шаблею, який уособлює мужність і готовність захищати рідну землю, та українку-берегиню — образ родини, традицій і духовної спадщини. У руках жінка тримає сокола — символ волі, рішучості і захисту.

У центрі композиції розміщено будинки різних епох — від традиційної української хати до сучасних багатоповерхівок.

На реверсі монети зображено дві постаті — козака зі щитом і шаблею та українку-берегиню

Чоловіча і жіноча постаті огортають композицію монети стилізованою тканиною з піксельним камуфляжним візерунком, ніби приховуючи її від ворога.

Загальна композиція асоціативно нагадує тризуб, а також відображає семантику Дерева життя.

На аверсі монети відтворено сакральний образ Берегині (Дерева життя) — давній символ української духовної традиції, що слугує оберегом та уособлює тяглість роду, єдність поколінь і життєву силу. Її образ нагадує янгола з розправленими крилами та символізує Покрову — невидимий духовний щит над тими, хто тримає щит реальний.

На аверсі монети відтворено сакральний образ Берегині (Дерева життя)

Де придбати монету