В Україні загострився дефіцит комунальників: яких фахівців найбільше бракує

В Україні посилюється нестача працівників у комунальній сфері. Серед основних причин — низька привабливість професій, труднощі з підвищенням зарплат, старіння персоналу та виїзд українців за кордон. За останні пів року можливості бронювання працівників галузі скоротилися на 20%, що додатково загострило дефіцит ремонтників та інших технічних фахівців.

Про це розповів голова Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко в коментарі Київ24. За його словами, кадрові проблеми комунального господарства накопичувалися роками, а останнім часом до них додалися нові чинники.

Найбільше працівників бракує серед робітничих і технічних спеціальностей. Ці фахівці обслуговують інженерні мережі, ремонтують обладнання, ліквідовують аварії та забезпечують щоденну роботу комунальних підприємств.

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Як зазначає експерт, без розв’язання системних проблем ситуація може погіршитися. Комунальні підприємства не можуть швидко замінити досвідчених спеціалістів, а підготовка нових працівників потребує часу.

Чому в Україні бракує комунальників

За словами Мірошниченка, кадрова криза в комунальному господарстві виникла не раптово. Вона формувалася протягом багатьох років через проблеми, які залишалися невирішеними ще до початку повномасштабного вторгнення.

Експерт назвав три основні системні причини: низьку престижність професій, складність підвищення заробітних плат і старіння персоналу.

Перша проблема — недостатня привабливість роботи в комунальній сфері. Попри важливість цих професій для функціонування міст і громад, підприємствам складно залучати нових спеціалістів, особливо молодь.

Галузь потребує працівників із практичними навичками, технічною освітою та відповідною кваліфікацією. Деякі види робіт пов’язані зі значними фізичними навантаженнями, складними умовами праці та необхідністю швидко реагувати на аварії.

Водночас потенційні працівники можуть обирати інші галузі, де пропонують вищу оплату або комфортніші умови роботи.

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Друга причина — обмежені фінансові можливості комунальних підприємств. На відміну від багатьох приватних компаній, вони не завжди можуть швидко підвищити зарплати, щоб залучити необхідних фахівців.

Це пов’язано з особливостями фінансування галузі та формування тарифів на комунальні послуги.

«Друга проблема — ми бачимо складність підняття заробітних плат. Особливо це важливо в комунальній сфері, тому що будь-яке підняття заробітних плат рано чи пізно призводить до підняття тарифів», — пояснив Мірошниченко.

Водночас підвищення зарплат не обов’язково автоматично призводить до збільшення тарифів. Це залежить від джерел фінансування конкретного підприємства та механізму встановлення вартості послуг.

Третьою системною проблемою експерт назвав старіння персоналу. За його спостереженнями, у комунальному господарстві працює значна кількість людей віком від 50 років. Відтак підприємства дедалі більше залежать від досвідчених фахівців старшого покоління.

Ще одним чинником стало скорочення можливостей бронювання військовозобов’язаних працівників. За словами Мірошниченка, протягом останніх шести місяців цей показник у комунальній сфері зменшився на 20%, що суттєво вплинуло на кадрове забезпечення галузі.

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Бронювання дає змогу підприємствам, які відповідають установленим законодавством критеріям, зберігати необхідних військовозобов’язаних фахівців для виконання критично важливих завдань.

Яких працівників найбільше бракує

За словами експерта, найбільші труднощі виникають із пошуком робітників і технічних спеціалістів. Передусім ідеться про ремонтників та фахівців, які відповідають за справність комунального обладнання й інженерних мереж.

Ці працівники виконують значну частину практичної роботи, необхідної для стабільного функціонування підприємств. Залежно від специфіки комунального господарства, до таких спеціальностей належать слюсарі, електромонтери, сантехніки, працівники аварійно-ремонтних бригад, оператори обладнання та інші технічні фахівці.