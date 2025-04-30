Через мита Трампа для американців значно зросли в ціні товари на Temu — Finance.ua
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Через мита Трампа для американців значно зросли в ціні товари на Temu

Світ
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Через мита Трампа для американців значно зросли в ціні товари на Temu
Через мита Трампа для американців значно зросли в ціні товари на Temu
Для американців суттєво зросли ціни товарів на китайському маркетплейсі Temu, деяка продукція здорожчала майже удвічі. Нові мита Дональда Трампа на імпорт з КНР можуть знизити купівельну спроможність громадян США.
Про це повідомляє Вloomberg.
Раніше звільнені від будь-яких зборів відповідно до так званого правила «de minimis», посилки вартістю до 800 доларів США тепер оподатковуються адвалорним податком — 120% вартості товару — або збором за кожне поштове відправлення у розмірі не менше 100 доларів США, починаючи з 2 травня. Temu, що належить PDD Holdings, вимагає від клієнтів сплачувати ці збори понад початкову вартість товару.

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Аналіз 14 товарів, які є бестселерами Temu, показав, що податки перевищують їх вартість. Наприклад, за мережевий фільтр вартістю $19,49 станом на 28 квітня потрібно сплатити $27,56 імпортних зборів, що в 1,41 раз більше за його ціну. Однак на товари, які вже є на складах у США, імпортні надбавки не накладаються, що дозволяє підтримувати ціни на деякі товари стабільними.
Вищі витрати ілюструють вплив тарифів президента Трампа, і вони ризикують змінити купівельну спроможність американців. Зростання цін на китайські товари є частиною ширшої стратегії Трампа, спрямованої на те, щоб змусити владу КНР шукати торговельну угоду, яка скоротить торговельний дефіцит між двома країнами.
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Однак, оскільки запаси китайських товарів в США з часом виснажуються, ціни в кінцевому підсумку можуть зрости, якщо мита на імпорт з КНР залишаться на рівні 145%.
Гігант швидкої моди Shein також підняв ціни на свою продукцію в США, причому на деякі товари зростання становило понад 300%.
Нагадаємо, Китай без зайвого розголосу скасував 125% мита на деякі американські напівпровідники, щоб полегшити наслідки торгової війни з США для власної технологічної індустрії. Скасування мит стосується інтегральних мікросхем, також відомих як мікрочипи або напівпровідники.
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