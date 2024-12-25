Temu став найбільш завантажуваним безплатним додатком у США за підсумками 2024 року — Finance.ua

Temu став найбільш завантажуваним безплатним додатком у США за підсумками 2024 року
Китайський застосунок для покупок Temu став найбільш завантажуваним безплатним застосунком в американському App Store за підсумками 2024 року.
Про це повідомляє TechCrunch.
Temu вдруге обійшов конкурентів, випередивши Instagram Threads та TikTok.
Хто лідирує у рейтингу App Store у 2024 році
Популярний додаток для шопінгу Temu, який торік потіснив TikTok із першого місця, цього року знову очолив список завантажень у США.
TikTok, зіткнувшись із загрозою заборони у США, опустився на третє місце. Другу позицію посів застосунок Instagram Threads від Meta, який продовжує активно набирати популярність.
Цього року у списку з’явився ChatGPT, який зайняв четверте місце та обійшов застосунок Google Search. Це важливий результат, адже минулого року ChatGPT не потрапив навіть до 10 найкращих.
Які позиції у рейтингу App Store займають застосунки Meta
Попри зниження популярності, Meta продовжує утримувати місця у 20 кращих. Окрім Threads, до списку увійшли:
- Instagram — 6 місце
- WhatsApp — 7 місце
- Facebook — 13 місце
Також до рейтингу потрапили CapCut (додаток від ByteDance), YouTube, Gmail, Google Maps, Shein та Telegram.
Які ігри найбільше завантажували з App Store у 2024 році
У категорії ігор найбільш завантажуваною грою у США стала Block Blast!, натхненна тетрісом. До п’ятірки лідерів увійшли:
- 1Block Blast!
- 2Monopoly Go!
- 3Roblox
- 4Call of Duty: Warzone Mobile
- 5Township
NBA 2K24 Arcade Edition визнана найкращою грою Apple Arcade цього року.
Поділитися новиною