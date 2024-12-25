Temu став найбільш завантажуваним безплатним додатком у США за підсумками 2024 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Temu став найбільш завантажуваним безплатним додатком у США за підсумками 2024 року

Технології&Авто
21
Temu став найбільш завантажуваним безплатним додатком у США за підсумками 2024 року
Temu став найбільш завантажуваним безплатним додатком у США за підсумками 2024 року
Китайський застосунок для покупок Temu став найбільш завантажуваним безплатним застосунком в американському App Store за підсумками 2024 року.
Про це повідомляє TechCrunch.
Читайте також
Temu вдруге обійшов конкурентів, випередивши Instagram Threads та TikTok.

Хто лідирує у рейтингу App Store у 2024 році

Популярний додаток для шопінгу Temu, який торік потіснив TikTok із першого місця, цього року знову очолив список завантажень у США.
TikTok, зіткнувшись із загрозою заборони у США, опустився на третє місце. Другу позицію посів застосунок Instagram Threads від Meta, який продовжує активно набирати популярність.
Читайте також
Цього року у списку з’явився ChatGPT, який зайняв четверте місце та обійшов застосунок Google Search. Це важливий результат, адже минулого року ChatGPT не потрапив навіть до 10 найкращих.

Які позиції у рейтингу App Store займають застосунки Meta

Попри зниження популярності, Meta продовжує утримувати місця у 20 кращих. Окрім Threads, до списку увійшли:
  • Instagram — 6 місце
  • WhatsApp — 7 місце
  • Facebook — 13 місце
Також до рейтингу потрапили CapCut (додаток від ByteDance), YouTube, Gmail, Google Maps, Shein та Telegram.
Читайте також

Які ігри найбільше завантажували з App Store у 2024 році

У категорії ігор найбільш завантажуваною грою у США стала Block Blast!, натхненна тетрісом. До п’ятірки лідерів увійшли:
  • 1Block Blast!
  • 2Monopoly Go!
  • 3Roblox
  • 4Call of Duty: Warzone Mobile
  • 5Township
NBA 2K24 Arcade Edition визнана найкращою грою Apple Arcade цього року.
За матеріалами:
speka.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.