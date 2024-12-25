Temu став найбільш завантажуваним безплатним додатком у США за підсумками 2024 року — Finance.ua

Temu став найбільш завантажуваним безплатним додатком у США за підсумками 2024 року Сьогодні 05:18 — Технології&Авто

Temu став найбільш завантажуваним безплатним додатком у США за підсумками 2024 року

Китайський застосунок для покупок Temu став найбільш завантажуваним безплатним застосунком в американському App Store за підсумками 2024 року.

Про це повідомляє TechCrunch.

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Temu вдруге обійшов конкурентів, випередивши Instagram Threads та TikTok.

Хто лідирує у рейтингу App Store у 2024 році

Популярний додаток для шопінгу Temu, який торік потіснив TikTok із першого місця, цього року знову очолив список завантажень у США.

TikTok, зіткнувшись із загрозою заборони у США, опустився на третє місце. Другу позицію посів застосунок Instagram Threads від Meta, який продовжує активно набирати популярність.

Цього року у списку з’явився ChatGPT, який зайняв четверте місце та обійшов застосунок Google Search. Це важливий результат, адже минулого року ChatGPT не потрапив навіть до 10 найкращих.

Які позиції у рейтингу App Store займають застосунки Meta

Попри зниження популярності, Meta продовжує утримувати місця у 20 кращих. Окрім Threads, до списку увійшли:

Instagram — 6 місце

— 6 місце WhatsApp — 7 місце

— 7 місце Facebook — 13 місце

Також до рейтингу потрапили CapCut (додаток від ByteDance), YouTube, Gmail, Google Maps, Shein та Telegram.

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Які ігри найбільше завантажували з App Store у 2024 році

У категорії ігор найбільш завантажуваною грою у США стала Block Blast!, натхненна тетрісом. До п’ятірки лідерів увійшли:

1Block Blast!

2Monopoly Go!

3Roblox

4Call of Duty: Warzone Mobile

5Township

NBA 2K24 Arcade Edition визнана найкращою грою Apple Arcade цього року.

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