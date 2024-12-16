Застосунок «Армія+» отримав нову функцію: переведення для нацгвардійців — Finance.ua

Застосунок «Армія+» отримав нову функцію: переведення для нацгвардійців Сьогодні 12:18 — Особисті фінанси

Застосунок «Армія+» отримав нову функцію: переведення для нацгвардійців

Для воїнів Національної гвардії України стало доступним переведення через державний застосунок «Армія+».

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Читайте також Військові зможуть подати рапорт на отримання винагороди за знищену техніку через Армія+

На першому етапі для воїнів Нацгвардії відкриті переведення всередині Нацгвардії. У планах — додати можливість переведень між підрозділами Збройних сил України. Також у «Армія+» незабаром додадуть підрозділи прикордонників.

Наразі вже є 3 607 позитивних рішень про переведення для воїнів Збройних сил України.

Як скористатись послугою

Щоб подати рапорт, необхідні військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення.

Додатково може знадобитись висновок ВЛК для переведень через стан здоров’я. Запит автоматично надсилається в Кадровий центр ЗСУ, де його розглянуть протягом 72 годин.

Якщо військовий отримає відмову, то йому вкажуть на причини.

Читайте також Міноборони назвало лідерів у використанні застосунку «Армія+»

Нагадаємо, в листопаді у застосунку «Армія+» з’явилась можливість оформити електронний рапорт на переведення військових між частинами. Переведення можливе не частіше одного разу на рік та лише після 6 місяців служби в поточному підрозділі.

Також застосунок Армія+ отримав оновлення — функцію виправлення даних про військову службу. При цьому генерується номер заявки, щоб далі можна було уточнити статус оновлення даних.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.