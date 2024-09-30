В Армія+ додали нову послугу — Finance.ua

В Армія+ додали нову послугу Сьогодні 06:35 — Особисті фінанси

В Армія+ додали нову послугу

Застосунок Армія+ отримав оновлення — функцію виправлення даних про військову службу. При цьому генерується номер заявки, щоб далі можна було уточнити статус оновлення даних.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Із запуском Армія+ певна частина військовослужбовців зіткнулася із тим, що інформація про їхню службу не відображається у застосунку. Частіше за все, це траплялося через те, що оператори ТЦК та СП не оцифрували дані про актуальний статус обліку громадянина. Для виправлення даних користувачеві необхідно було встановити застосунок Резерв+, і через нього надіслати запит.

«Лише за перші чотири тижні релізу дані про свою службу актуалізували понад 60 тисяч військових, зокрема через Резерв+. Це було незручно, вимагало встановити ще один застосунок та не давало військовому зворотного зв’язку про свою заявку на оновлення даних. Тому розробили функціонал, який дозволяє оновити інформацію про свою службу через Армія+ у кілька кліків та отримати номер заявки, щоб далі уточнити по ній статус», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Що треба зробити для оновлення статусу в Армія+:

завантажити або оновити застосунок і авторизуватися;

якщо інформація в реєстрі відсутня, на екрані з’явиться повідомлення «Ми не знайшли даних про вашу військову службу», тоді треба натиснути «Я точно чинний військовий»;

заповнити форму, вказати необхідні дані та надіслати;

отримати номер заявки, завдяки якому можна відстежувати її статус, і очікувати сповіщення про результат.

Загалом за півтора місяця роботи в Армія+ авторизувалося понад 270 тисяч військовослужбовців. Застосунок впровадили 1 тисяча військових частин, а також було подано 7 тисяч електронних рапортів, що мають юридичний статус паперового.

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