Військові зможуть подати рапорт на отримання винагороди за знищену техніку через Армія+ — Finance.ua

Військові зможуть подати рапорт на отримання винагороди за знищену техніку через Армія+ Вчора 11:44 — Особисті фінанси

Військові зможуть подати рапорт на отримання винагороди за знищену техніку через Армія+

Військовослужбовці зможуть у застосунку Армія+ подати електронний рапорт на отримання винагороди за знищену техніку та упродовж 72 годин з моменту погодження рапорту отримати винагороду.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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«Запускаємо цей важливий інструмент підтримки та мотивації наших захисників. Завдяки Армія+ кожен військовослужбовець може швидко, без зайвих паперів та бюрократії, подати інформацію про успішне виконання бойового завдання та отримати заслужену винагороду протягом 72 годин з моменту погодження рапорту», — повідомила Черногоренко.

Вона зауважила, що держава має бути швидким і людяним сервісом, а армія — сучасною та ефективною.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів запускає експериментальний проєкт, що дозволить військовослужбовцям через портал Дія отримати декілька нових послуг. Військові зможуть через портал Дія оформити: статус особи з інвалідністю внаслідок війни; грошову допомогу пораненим; призначення пенсії по інвалідності; забезпечення засобами реабілітації; житлово-комунальні пільги; послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.

На сайтах з пошуку роботи з’являється все більше пропозицій роботи для ветеранів війни, проте вони все одно нерідко стикаються з труднощами при працевлаштуванні. Найбільше вакансій для ветеранів пропонують у сфері ритейлу, на виробництві, у сфері охорони та безпеки, логістики (водіїв та вантажників), а також на будівництві (різноробів та будівельників).

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