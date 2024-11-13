Як працюватиме новий механізм переведення військових через «Армія+» — пояснення Міноборони Вчора 11:15 — Особисті фінанси

Як працюватиме новий механізм переведення військових через «Армія+» — пояснення Міноборони

У застосунку «Армія+» з’явилась можливість оформити електронний рапорт на переведення військових між частинами. Переведення буде можливе не частіше одного разу на рік та лише після 6 місяців служби в поточному підрозділі.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко у Facebook.

«Я впевнена, що наші військові, спираючись на власний досвід та побажання, мають право самостійно обирати підрозділ, в якому вони будуть служити. Це ключ до формування сильної та боєздатної армії», — сказано в повідомленні.

Як це працюватиме

За словами Черногоренко, з документів необхідні тільки копія військового квитка або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від бригади, в яку планується переведення. За наявності медичних показань — також висновок ВЛК.

За відсутності підстав для відмови процес — від подання рапорту до підписання наказу — буде займати менше тижня.

Контролювати дотримання процедури буде система випадкових перевірок: структурний підрозділ Міноборони, відповідальний за захист прав військовослужбовців, довільно перевіряє не менше 1% рапортів на місяць. У разі виявлення порушень рапорт розглядається повторно протягом 24 годин.

Перелік бойових частин, куди можливе переведення, формує та оновлює Генеральний штаб ЗСУ.

Новий порядок дозволить військовим переводитися:

з тилових частин до бойових або тилових;

з бойових частин до бойових;

з бойових частин до тилових за висновком ВЛК, якщо особа не займає у своїй бригаді посаду, відповідну до висновку ВЛК.

Нагадаємо, про цю послугу 12 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський. «Механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та ЗСУ. Ми про це домовилися на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні», — розповів також глава держави.

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