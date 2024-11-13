Як працюватиме новий механізм переведення військових через «Армія+» — пояснення Міноборони — Finance.ua
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Як працюватиме новий механізм переведення військових через «Армія+» — пояснення Міноборони

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Як працюватиме новий механізм переведення військових через «Армія+» — пояснення Міноборони
Як працюватиме новий механізм переведення військових через «Армія+» — пояснення Міноборони
У застосунку «Армія+» з’явилась можливість оформити електронний рапорт на переведення військових між частинами. Переведення буде можливе не частіше одного разу на рік та лише після 6 місяців служби в поточному підрозділі.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко у Facebook.
«Я впевнена, що наші військові, спираючись на власний досвід та побажання, мають право самостійно обирати підрозділ, в якому вони будуть служити. Це ключ до формування сильної та боєздатної армії», — сказано в повідомленні.

Як це працюватиме

За словами Черногоренко, з документів необхідні тільки копія військового квитка або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від бригади, в яку планується переведення. За наявності медичних показань — також висновок ВЛК.
За відсутності підстав для відмови процес — від подання рапорту до підписання наказу — буде займати менше тижня.
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Контролювати дотримання процедури буде система випадкових перевірок: структурний підрозділ Міноборони, відповідальний за захист прав військовослужбовців, довільно перевіряє не менше 1% рапортів на місяць. У разі виявлення порушень рапорт розглядається повторно протягом 24 годин.
Перелік бойових частин, куди можливе переведення, формує та оновлює Генеральний штаб ЗСУ.
Новий порядок дозволить військовим переводитися:
  • з тилових частин до бойових або тилових;
  • з бойових частин до бойових;
  • з бойових частин до тилових за висновком ВЛК, якщо особа не займає у своїй бригаді посаду, відповідну до висновку ВЛК.
Нагадаємо, про цю послугу 12 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський. «Механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та ЗСУ. Ми про це домовилися на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні», — розповів також глава держави.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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