У застосунку «Армія+» з’явилися п’ять нових видів рапортів — Finance.ua

У застосунку «Армія+» з’явилися п’ять нових видів рапортів Сьогодні 14:32 — Казна та Політика

У застосунку «Армія+» з’явилися п’ять нових видів рапортів

У застосунку «Армія+» стали доступними п’ять нових видів рапортів, зокрема на звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я та відпустку після визволення з полону.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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«Два місяці тому Міністерство оборони України розробило мобільний застосунок для військовослужбовців „Армія+“. І фактично Володимир Зеленський, запускаючи цей мобільний застосунок, анонсував нову еру, а саме еру цифровізації нашої армії. Власне, не минуло і двох місяців з моменту запуску, як зараз ми вже маємо 340 тисяч військовослужбовців у застосунку „Армія+“, більше тисячі військових частин, які доєдналися до цього застосунку, і 10 тисяч електронних рапортів. І ми запускаємо новий функціонал „Армія+“ — це „Армія+ 2.0“, де будуть додані 5 нових електронних рапортів. Це 5 рапортів, які стосуються найрозповсюдженіших запитів від наших військовослужбовців», — повідомила Черногоренко.

За її словами, одним із найбільш поширених запитів від військовослужбовців був електронний рапорт в «Армія+» на отримання довідки Форми № 5. Ця довідка надається військовою частиною на підтвердження, що військовослужбовець проходить військову службу, і використовується абсолютно для всіх пільг, які надає держава.

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«Це означає, що цей рапорт тепер може бути простим, зручним, він може оформлюватися через конструктор в „Армія+“ в два кліки. Командир одразу отримує повідомлення, push-нотифікацію про те, що цей рапорт прийшов від його особового складу, зможе затвердити або навпаки відхилити цей рапорт, але пояснюючи причину, чому цей рапорт відхилений», — пояснила заступниця міністра.

Вона закликала командирів активно впроваджувати та застосовувати цей інструмент.

Ще один рапорт, який додали в функціоналі 2.0, — це рапорт на можливість виїхати за межі гарнізону. Крім того, електронний рапорт можна подати на виплати за підписання першого контракту, на звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я і на відпустку після звільнення з полону.

Відповідаючи на запитання, коли в армії відмовляться від паперових рапортів, Черногоренко повідомила, що це може відбутись через кілька місяців.

«У нас зараз є така ціль, що протягом кількох місяців після того, як наші військові повністю звикнуть до електронних рапортів, це вже стане невід’ємною частиною життя, ми будемо відсікати паперову форму. Маємо амбіцію додавати від 5 до 10 електронних рапортів у місяць. Це нові види, ми робимо реінженіринг цих рапортів, спрощуємо, як тільки вони будуть додаватись в Армія+, паперовий аналог цього рапорту буде відсікатися», — повідомила заступниця міністра.

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Черногоренко додала, що найбільш активно електронні рапорти запроваджуються в Десантно-штурмових та Сухопутних військах.

«Я хочу тут відзначити Десантно-штурмові і Сухопутні війська, які є найбільш масовими, і інших наших колег щодо фактично дуже високого відсотка впровадження електронних рапортів. У деяких родів/видів цей відсоток доходить до 90, і це насправді дуже великий і класний показник, що наша армія готова до цифровізації», — повідомила Черногоренко.

Вона зауважила, що Міноборони активно співпрацює з Генеральним штабом, направляє рекомендації, аби електронні рапорти запроваджувались якнайшвидше.

Укрінформ За матеріалами:

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