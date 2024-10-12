Яка кількість військових зареєструвалася в застосунку «Армія+» — Finance.ua

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Яка кількість військових зареєструвалася в застосунку «Армія+»

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Яка кількість військових зареєструвалася в застосунку «Армія+»
Яка кількість військових зареєструвалася в застосунку «Армія+»
За майже два місяці функціонування додатка «Армія+», в ньому зареєструвалися 300 000 військовослужбовців, а понад 1 000 військових формувань організували роботу з електронними рапортами.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
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Лідером впровадження сервісу стали Десантно-штурмові війська Збройних сил України.
На сьогодні зареєстровані в «Армії+» військовослужбовці можуть:
  • подавати й погоджувати 11 видів електронних рапортів;
  • генерувати Армія ID — унікальний номер військовослужбовця в додатку;
  • проходити опитування.
Наразі ці функції доступні для військовослужбовців Збройних сил України і Державної спеціальної служби транспорту України.
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У перспективі застосунок зможуть використовувати всі підрозділи Сил оборони.
За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, у вересні в «Армії+» щодня авторизовувались близько 5 000 військових та подавалось до 200 електронних рапортів.
«Цей застосунок створили військові для самих же військових. І тому найкращий для нас зворотний зв’язок — це коли застосунок починають все активніше використовувати наші захисники і захисниці. І це частина цифрової трансформації нашого війська», — зазначила вона.
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Нещодавнє оновлення «Армії+» дало змогу військовослужбовцям, які мали труднощі з авторизацією, оновити свої дані безпосередньо через застосунок.
У наступній версії «Армії+» з’явиться функціонал навчання з військової справи і розшириться перелік електронних рапортів.
Нагадаємо, застосунок «Армія+» отримав оновлення — функцію виправлення даних про військову службу. При цьому генерується номер заявки, щоб далі можна було уточнити статус оновлення даних.
За матеріалами:
Finance.ua
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