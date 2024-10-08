В ЄС знайшли шлях обходу вето Угорщини на 6 млрд євро військової допомоги Україні, — Bloomberg Сьогодні 11:43 — Світ

Фото: Віктор Орбан, прем'єр Угорщини

Євросоюз обговорює варіанти обходу вето Угорщини на рішення профінансувати військову допомогу Україні на суму понад 6 млрд євро. Один спосіб вже знайшли.

Про це повідомляє Bloomberg

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Як розповіли джерела видання, Європейська служба зовнішніх справ розглядає можливість дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру.

Таке рішення дозволило б спрямовувати кошти з фонду на основі згоди вкладників, а не за умови консенсусу всіх країн-членів.

Поки що не ясно, чи отримає така ініціатива підтримку, оскільки багато рішень ЄС потребують консенсусу.

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Співрозмовники Bloomberg уточнюють, що посли ЄС проведуть зустріч у вівторок, щоб обговорити деталі такого плану.

Нагадаємо, Угорщина вже кілька місяців блокує фінансування військової допомоги Україні на 6,5 млрд євро в рамках Європейського фонду миру.

Це нібито пов’язано з побоюванням Будапешта, що кошти, які він вніс до фонду, будуть витрачені на військову допомогу Україні.

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