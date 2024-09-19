Угорщина просить ЄС більше грошей для відмови від російського газу — Reuters — Finance.ua
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Угорщина просить ЄС більше грошей для відмови від російського газу — Reuters

Енергетика
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Угорщина просить ЄС більше грошей для відмови від російського газу — Reuters
Угорщина просить ЄС більше грошей для відмови від російського газу — Reuters
Невеликі держави, які не мають виходу до моря, включаючи Угорщину, потребують більше фінансування Європейського Союзу для скорочення залежності від російського газу.
Про це заявив заступник держсекретаря Угорщини з питань енергетичної безпеки Чаба Марошварі, повідомляє Reuters.
«У нашому регіоні є невеликі країни, невеликі ринки, мало значущих гравців на ринку, брак капіталу, подібні інфраструктурні проекти та проекти з усунення вузьких місць можуть коштувати сотні мільйонів євро — з погляду паливного ринку це нездійсненно», — сказав Марошварі на конференції Gastech у Х’юстоні.
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Близько двох третин імпорту газу до Угорщини надходить із росії, проте на країну та деяких її сусідів наростає тиск, який змушує її швидше диверсифікувати постачання та відмовитися від постачання російських енергоносіїв після вторгнення Москви до України у 2022 році.
За словами Марошварі, кроки Європейської комісії з фінансування проєктів у галузі зеленої енергетики з метою покласти край залежності від викопного палива залишили деякі країни за бортом.
«В результаті війни в Україні на нас чинився все сильніший тиск з вимогою швидше диверсифікувати свою діяльність і відмовитися від російського палива, проте вони відмовляються виділяти нам кошти на це», — додав він.
Марошварі заявив, що Угорщина підписала кілька короткострокових угод зі зрідженого природного газу (ЗПГ) з Азербайджаном та Туреччиною, щоб допомогти скоротити свою залежність від російських джерел. Він також очікує, що Туреччина та Греція стануть значнішими постачальниками трубопровідного газу та ЗПГ у майбутньому.
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«Не можна класти всі яйця в один кошик, це стосується і постачання природного газу», — сказав Марошварі.
Угорщина отримує 4,5 млрд кубометрів газу на рік із росії в рамках 15-річної угоди, підписаної у 2021 році.
«росіяни здійснюють постачання відповідно до контрактів, для нас вони надійні, але це не означає, що ми маємо дотримуватися одного джерела, тому ми проводимо стратегію диверсифікації поставок», — додав Марошварі.
Нагадаємо, ЄС намагається відмовитися від російського газу, проте такі країни, як Угорщина, Австрія та Словаччина, продовжують отримувати його трубопроводом, що проходить через Україну.
За матеріалами:
РБК-Україна
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