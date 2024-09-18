Індія продовжить купувати дешеву російську нафту, доки на неї нема санкцій — Finance.ua
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Індія продовжить купувати дешеву російську нафту, доки на неї нема санкцій

Енергетика
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Індія продовжить купувати дешеву російську нафту, доки на неї нема санкцій
Індія продовжить купувати дешеву російську нафту, доки на неї нема санкцій
Індія готова продовжувати закуповувати нафту у російських компаній, яким дозволено здійснювати такі продажі, оскільки ціни на неї низькі.
Про це заявив міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Reuters.
Західні санкції проти росії через її війну проти України обмежили ціну, яку москва може отримувати за свою сиру нафту, і Індія готова купувати нафту і газ за найнижчими можливими цінами у будь-кого, сказав Пурі.
«Якщо компанія не перебуває під санкціями, я, без сумніву, куплю у найдешевшого постачальника», — сказав він.
За його словами, європейські країни та японський бізнес закуповують продукцію у росії, тому Індія не самотня.
Індія є одним із найбільших споживачів енергії у світі, імпортуючи 88% необхідної їй нафти, і Пурі очікує, що споживання енергії зростатиме за рахунок збільшення використання природного газу та відновлюваних джерел енергії.
Індія, третій за величиною споживач і імпортер нафти у світі, має річні потужності з переробки близько 252 млн тонн або 5,04 млн барелів на день і прагне їх розширити.
Стрибок світових цін на скраплений газ після вторгнення росії в Україну сповільнив перехід Індії на природний газ. Індія планує збільшити споживання газу з 6% до 15% в енергобалансі до 2030 року, але швидкість змін залежить від цін.
За матеріалами:
РБК-Україна
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