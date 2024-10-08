У Генштабі обіцяють розширити функціонал цифрового застосунку для військових — Finance.ua

У Генштабі обіцяють розширити функціонал цифрового застосунку для військових
Українські військові у рамках проекту цифровізації ЗСУ отримали можливість оновити дані про службу. У найближчому майбутньому планується розширити перелік електронних рапортів, а також додати нові функції.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генерального Штабу ЗСУ.
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Відповідно до інформації відомства українські військові матимуть альтернативу витратам часу на паперову роботу, якщо скористаються застосунком Армія+, який «створений військовими для самих же військових», та наразі пропонує функції з авторизації. Згодом, відповідно до офіційної інформації функціонал буде розширено.
У наступній версії з’явиться функціонал навчання з військової справи. Також обіцяють розширити перелік електронних рапортів.
Згідно з повідомленням Генштабу, українські військовослужбовці сьогодні можуть подати та погодити 11 видів електронних рапортів. Також пропонується згенерувати унікальний ідентифікатор військового Армія ID.
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