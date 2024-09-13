За місяць роботи у війську через Армія+ користувачі подали 4000 рапортів — Finance.ua

За місяць роботи у війську через Армія+ користувачі подали 4000 рапортів Вчора 11:44 — Казна та Політика

200 тисяч військових успішно пройшли авторизацію у застосунку Армія+. За місяць роботи у війську через Армія+ користувачі подали 4000 рапортів.

Щодня в Армія+ реєструється в середньому до 10 тис. захисників і захисниць. Крім того, обробляється дві тисячі запитів на оновлення даних від військовослужбовців, у яких виникли труднощі з авторизацією. Наразі функції Армія+ доступні для військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту України. Згодом застосунок буде масштабований на всі Сили оборони.

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«Місяць тому я разом із сотнями гостей, зокрема із інших країн, вперше із захопленням побачила, як двоє військовослужбовців за дві хвилини створили та погодили перший в історії України електронний рапорт. Сьогодні вже двісті тисяч військових можуть використовувати можливості Армія+. Далі — більше. Оновлення та новий функціонал із врахуванням відгуків та коментарів від військовослужбовців. Армія+ стає інструментом змін у війську, щоб далі ці зміни зокрема болюче відчув на собі ворог», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Сьогодні Армія+ дозволяє військовослужбовцям генерувати унікальний номер військовослужбовця під назвою Армія ID, створювати, подавати і погоджувати електронні рапорти та проходити опитування. Зараз триває друге опитування про використання бойових систем у війську. Пройти його військовослужбовці можуть до 20 вересня.

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«Минув місяць як Армія+ працює у війську. Його можливості вже оцінили двісті тисяч військовослужбовців. Застосунок впроваджують понад 600 військових частин. Вдячний всім військовослужбовцям — від солдатів та командирів на лінії фронту і до діловодства у штабах — за організацію роботи з електронними рапортами та використання сучасних інструментів, що роблять нас сильнішими та ефективнішими за ворога», — підкреслив заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко.

borgexpert За матеріалами:

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