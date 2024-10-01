Без ТЦК: уряд дозволив військовим частинам напряму мобілізувати добровольців — Finance.ua

Без ТЦК: уряд дозволив військовим частинам напряму мобілізувати добровольців Сьогодні 17:42

Без ТЦК: уряд дозволив військовим частинам напряму мобілізувати добровольців

Військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов’язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

«Військовозобов'язані та резервісти-добровольці зможуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки», — сказано в повідомленні.

Командири військових частин отримують повноваження безпосередньо:

видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби;

комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.

Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генеральний штаб Збройних сил України.

«Ми максимально ефективно використовуємо мотивацію українців захищати свою державу від російської збройної агресії, даючи можливість потрапити на військову службу саме в той підрозділ, який обрали. Бригади отримали інструменти, про які вже давно просили, — проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу й гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони», — прокоментував міністр оборони України Рустем Умєров.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони розробило законопроєкт, що дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації.

Відстрочки від мобілізації в Україні діятимуть до 9 листопада, коли набуде чинності новий указ президента щодо продовження строку мобілізації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.