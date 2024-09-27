Міноборони пропонує дозволити ставати на військовий облік онлайн — Finance.ua

Міноборони пропонує дозволити ставати на військовий облік онлайн Сьогодні 10:32 — Особисті фінанси

Міноборони пропонує дозволити ставати на військовий облік онлайн

Міністерство оборони розробило законопроєкт, що дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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«Відповідний проєкт закону „Про внесення змін до Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу“ щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальної підготовки“ схвалено на черговому засіданні Кабінету Міністрів України», — сказано в повідомленні.

Що пропонують у Міноборони

Планується дозволити ставати на військовий облік призовників та уточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі «Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста».

Крім цього, планується ліквідувати комісії для взяття на такий облік та скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік.

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Передбачається, що громадяни, які здобувають вищу освіту, будуть проходити медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки.

Також буде уточнено положення щодо військового обліку жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу — безпосередньо перед направленням на таку службу за їхнім бажанням вони будуть братися на військовий облік призовників. Після завершення базової військової служби вони будуть братися на військовий облік військовозобов’язаних.

Довідка Finance.ua:

найближчим часом у Резерв+ зʼявиться можливість автоматичної зміни реєстрації, автоматичного оновлення даних для тих, хто має відстрочку, та функція рекрутингу;

Міністерство оборони України планує восени цього року запустити в застосунку Резерв+ функцію онлайн-рекрутингу;



в Міноборони є ідея, щоб зробити застосунок «Резерв+» онлайн-ТЦК, щоб всі послуги, які є в ТЦК, можна було отримати через додаток. Зокрема, планується, щоб через застосунок можна було оформлювати відстрочку для багатодітних сімей та студентів.



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