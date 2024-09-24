Виплати військовим за поранення на фронті: які суми — Finance.ua

Виплати військовим за поранення на фронті: які суми Сьогодні 09:38 — Особисті фінанси

Виплати військовим за поранення на фронті: які суми

У Міноборони назвали суми, які отримують українські військові за поранення на фронті.

Якщо військовий отримав поранення (травму, контузію, каліцтво) внаслідок участі в бойових діях, йому належать такі види грошової виплати:

Щомісячне грошове забезпечення в розмірі за останньою займаною посадою перед пораненням (контузією, травмою, каліцтвом).

в розмірі за останньою займаною посадою перед пораненням (контузією, травмою, каліцтвом). Додаткова винагорода — виплата в розмірі 100 000 грн за поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини (при виконанні бойових завдань по БР), яка здійснюється щомісяця протягом всіх періодів лікування в стаціонарі або перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення.

Одноразова грошова допомога — одноразова грошова компенсація за будь-яке ушкодження здоров’я (інвалідність, часткова втрата працездатності внаслідок поранення, контузії, травми, каліцтва або захворювання), яке призвело до втрати працездатності чи групи інвалідності, отримані при захисті Батьківщини або виконанні обов’язків військової служби.

— одноразова грошова компенсація за будь-яке ушкодження здоров’я (інвалідність, часткова втрата працездатності внаслідок поранення, контузії, травми, каліцтва або захворювання), яке призвело до втрати працездатності чи групи інвалідності, отримані при захисті Батьківщини або виконанні обов’язків військової служби. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань — виплата, яка здійснюється військовослужбовцям щороку в розмірі, що дорівнює розміру їхнього місячного грошового забезпечення.

— виплата, яка здійснюється військовослужбовцям щороку в розмірі, що дорівнює розміру їхнього місячного грошового забезпечення. Грошова допомога для оздоровлення — виплата в розмірі місячного грошового забезпечення, яка здійснюється щороку, незалежно від матдопомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Додаткова грошова винагорода

Якщо боєць отримав (-ла) поранення, пов’язане із захистом Батьківщини, і перебуває на лікуванні або ж у відпустці для лікування після тяжкого поранення, то він має право щомісяця отримувати 100 тис. грн додаткової грошової винагороди та щомісячне грошове забезпечення.

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! Тобто в період лікування у стаціонарі чи відпустки після тяжкого поранення за ним зберігається виплата грошового забезпечення в розмірі за останньою посадою перед пораненням та додаткової винагороди в розмірі 100 тис. грн, незалежно від того, де перебуває його підрозділ (на передовій, чи ні).

Як отримати додаткову грошову винагороду:

Отримайте довідку про обставини травми (як це зробити, описано в розділі «Проходження лікування» — «Довідка про обставини травми»), зробіть копію та передайте її до стройової частини. На підставі наказу командира щомісячно отримуйте виплату додаткової винагороди протягом лікування на стаціонарі чи перебування у відпустці після тяжкого поранення. У випадку неотримання додаткової винагороди напишіть рапорт на ім’я командира щодо включення вас до наказу про виплату додаткової винагороди в розмірі 100 тис. грн та їхню виплату. До рапорту додайте копію довідки про обставини травми (Додаток 16).

Вимагайте виплати додаткової грошової винагороди за весь період лікування.

Якщо у в/ч, на вашу думку, незаконно відмовили у виплаті, подайте скаргу до Штабу оперативного командування, якому підпорядковується ваша частина або на гарячу лінію Міноборони ( 15−12 ).

Якщо лікування триватиме понад 4 місяці:

Отримайте висновок ВЛК, де вказано, що лікування продовжено понад 4 місяці.

Проінформуйте про продовження лікування свого безпосереднього командира.

Передайте до військової частини вказаний висновок ВЛК.

Примітка: Під час відпустки за станом здоров’я, грошове забезпечення зберігається для всіх поранених, а додаткова винагорода в розмірі 100 тис. грн — тільки після тяжкого поранення за висновком (постановою) ВЛК.

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