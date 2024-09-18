Гетманцев прокоментував затримки зарплат військовим — Finance.ua

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Гетманцев прокоментував затримки зарплат військовим

Казна та Політика
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Гетманцев прокоментував затримки зарплат військовим
Гетманцев прокоментував затримки зарплат військовим
Наразі в уряду на порядку денному є бюджетні реформи, які будуть стосуватися заробітної плати для військових. Однак зараз усі військовослужбовці своєчасно отримають всі виплати.
Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев у кулуарах Верховної Ради, пише Еспресо.
Гетманцев запевнив, що всі українські військові своєчасно отримають заробітну плату. Він також підкреслив, що на порядку денному є бюджетні реформи.
«Якщо говорити про затримки… Люди абсолютно не уявляють тієї реальності, у якій вони насправді живуть. І під спів гімну й у вишиванках вони провалюють те, що необхідно для обороноздатності країни в такий важкий момент», — сказав голова комітету.
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Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що бюджет країни на 2024 рік формували з прогнозом, що війна закінчиться влітку. Проте війна та мобілізація в країні тривають, тож виник дефіцит сумою у 500 мільярдів гривень. За його словами, на одного українського військового з бюджету витрачають 1,2 млн гривень.
За останніми оцінками уряду, у 2025 році дефіцит держбюджету сягне 15 млрд доларів. Йдеться про суму без урахування підтримки західних партнерів України.
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За матеріалами:
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