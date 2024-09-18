500 млрд на оборону: Рада ухвалила зміни до держбюджету — Finance.ua

500 млрд на оборону: Рада ухвалила зміни до держбюджету Сьогодні 12:01 — Казна та Політика

500 млрд на оборону: Рада ухвалила зміни до держбюджету

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт № 11 417 про збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби.

Про це в Telegam повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк. «За» проголосували 298 парламентарів.

«Таким чином видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трлн грн», — написав він.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, пропонується скоригувати бюджет на 434 млрд грн, а саме: збільшити видатки на 500 млрд грн (з них для сектору безпеки і оборони на 495 млрд грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 65,7 млрд грн.

Для покриття додаткових видатків передбачено збільшити доходи бюджету на 214 млрд грн та фінансування бюджету за борговими операціями на 220 млрд грн.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада схвалила проєкт змін до Податкового кодексу в першому читанні. За проголосував 241 депутат.

Законопроєктом передбачено:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків на 1−2 групу ФОП;

авансові внески на АЗС;

1% на всіх форм ФОП 3-ї групи;

25% прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО (для економ. бронювання);

50% податок на прибуток банків в 2024 році.

Також у 2025 році фізичних осіб-підприємців знову зобов’яжуть сплачувати єдиний соціальний внесок. Відповідні зміни було внесено на початку повномасштабного вторгнення, а саме з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців всі підприємці мали право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати ЄСВ за себе.

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