ФОПів знову зобов’яжуть сплачувати ЄСВ — Finance.ua

ФОПів знову зобов’яжуть сплачувати ЄСВ Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

ФОПів знову зобов’яжуть сплачувати ЄСВ

У 2025 році фізичних осіб-підприємців знову зобов’яжуть сплачувати єдиний соціальний внесок.

Про це повідомила членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в Telegram.

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«Зупинення дії цієї норми закону про ЄСВ передбачено пунктом № 3 прикінцевих положень проекту державного бюджету», — зазначила Южаніна.

Відповідні зміни було внесено на початку повномасштабного вторгнення, а саме з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців всі підприємці мали право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати ЄСВ за себе.

«Право сплачувати ЄСВ добровільно весь цей час було, і податкова неодноразово наголошувала, що сплата ЄСВ впливає на зарахування страхового стажу», — наголосила депутатка.

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Це означає, що таким чином, довоєнну систему оподаткування можна буде вважати остаточно повернутою.

Нагадаємо, податковий Комітет ВРУ прийняв до повторного першого читання версію урядового законопроекту про підвищення податків 11 416-д. Текст документу залишився таким же, як був до цього. Проте до нього додали підвищення податку на банки.

Що саме зміниться:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%

збільшення податків на 1−2 групу ФОП

авансові внески на АЗС

1% на всіх форм ФОП 3-ї групи

25% прибутку на фінустанови

помісячна звітність ПДФО (для економ. бронювання)

50% податок на прибуток банків в 2024 році.

Та оскільки до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде «заднім числом» з 1 жовтня.

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