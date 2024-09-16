Мінфін пропонуватиме запровадження підвищення податків «заднім числом», — Железняк
Податковий Комітет ВРУ прийняв до повторного першого читання версію урядового законопроекту про підвищення податків 11 416-д.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
- За — 19
- Утримався — 3
- Проти — 1
За словами Железняка, текст документу залишився таким же, як був до цього. Проте до нього додали підвищення податку на банки.
Що саме зміниться
- підвищення військового збору з 1,5% до 5%
- збільшення податків на 1−2 групу ФОП
- авансові внески на АЗС
- 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи
- 25% прибутку на фінустанови
- помісячна звітність ПДФО (для економ. бронювання)
- 50% податок на прибуток банків в 2024 році.
І, за словами нардепа, оскільки до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде «заднім числом» з 1 жовтня.
Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд у 2024 році, та 137 млрд грн в наступному.
Голосування у першому читанні має відбутися вже в найближчі дні.
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