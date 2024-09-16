Мінфін пропонуватиме запровадження підвищення податків «заднім числом», — Железняк — Finance.ua
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Мінфін пропонуватиме запровадження підвищення податків «заднім числом», — Железняк

Особисті фінанси
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Мінфін пропонуватиме запровадження підвищення податків «заднім числом», — Железняк
Мінфін пропонуватиме запровадження підвищення податків «заднім числом», — Железняк
Податковий Комітет ВРУ прийняв до повторного першого читання версію урядового законопроекту про підвищення податків 11 416-д.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
  • За — 19
  • Утримався — 3
  • Проти — 1
За словами Железняка, текст документу залишився таким же, як був до цього. Проте до нього додали підвищення податку на банки.
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Що саме зміниться

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%
  • збільшення податків на 1−2 групу ФОП
  • авансові внески на АЗС
  • 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи
  • 25% прибутку на фінустанови
  • помісячна звітність ПДФО (для економ. бронювання)
  • 50% податок на прибуток банків в 2024 році.
І, за словами нардепа, оскільки до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде «заднім числом» з 1 жовтня.
Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд у 2024 році, та 137 млрд грн в наступному.
Голосування у першому читанні має відбутися вже в найближчі дні.

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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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