Мінфін пропонуватиме запровадження підвищення податків «заднім числом», — Железняк Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Мінфін пропонуватиме запровадження підвищення податків «заднім числом», — Железняк

Податковий Комітет ВРУ прийняв до повторного першого читання версію урядового законопроекту про підвищення податків 11 416-д.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За — 19

Утримався — 3

Проти — 1

За словами Железняка, текст документу залишився таким же, як був до цього. Проте до нього додали підвищення податку на банки.

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Що саме зміниться

підвищення військового збору з 1,5% до 5%

збільшення податків на 1−2 групу ФОП



авансові внески на АЗС



1% на всіх форм ФОП 3-ї групи



25% прибутку на фінустанови



помісячна звітність ПДФО (для економ. бронювання)



50% податок на прибуток банків в 2024 році.



І, за словами нардепа, оскільки до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде «заднім числом» з 1 жовтня.

Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд у 2024 році, та 137 млрд грн в наступному.

Голосування у першому читанні має відбутися вже в найближчі дні.

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