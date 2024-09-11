Черговий законопроєкт про підвищення податків: що саме хочуть змінити — Finance.ua

Черговий законопроєкт про підвищення податків: що саме хочуть змінити Вчора 17:02 — Особисті фінанси

Черговий законопроєкт про підвищення податків: що саме хочуть змінити

В Україні представили новий законопроєкт про підвищення податків 11 416-д.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Що приготували

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків на 1−2 групу ФОП;



авансові внески на АЗС;



1% на всі форми ФОП 3-ї групи;



25% прибутку на фінустанови;



помісячна звітність ПДФО (для економ. бронювання)



«Єдине — хочуть додати оподаткування банків (але тут категорично проти НБУ та Мінфін. Сказали що будуть навіть два пункти по банкам в оновленому меморандумі МВФ). Я ще запропонував замінити частину підняття ВЗ на ПДВ, але проти Мінфін.

Ще робоча група, але буде ті ж самі 30 млрд грн або 57 млрд у 2024, якщо додадуть банки", — написав нардеп.

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За його словами, він запитав у Мінфіну, чи погодився на це МВФ.

«Мінфін сказав, що погодився поки на законопроєкт по 30 млрд, але при розгляді бюджету 2025 можливо будуть винесені податкові зміни вже цього року (я так розумію тут або ПДВ, або інші податки)», — пояснює Железняк.

Пізніше чиновник дописав, що по банках буде складна ситуація.

«Виступили проти Нацбанк та Мінфін (з посиланням на МВФ), але в дуже категоричній формі виступили за податок депутати (в основному з Коаліції). Тому поки вирогідність, що його врахують в доопрацьованій версії дуже велика», — йдеться у повідомленні Железняка.

Довідка Finance.ua:

ще наприкінці травня голова комітету Ради з питання фінансів Данило Гетманцев заявив, що держава планує підвищити окремі податки для наповнення бюджету. За його словами, для фінансування армії у 2024 році не вистачає щонайменше 300 млрд грн;

22 липня в Мінфіні заявили, що після підвищення податків військовий збір на окремі операції може сягнути 30%;



міністр фінансів України Сергій Марченко каже, що Україна наразі вимушена переглянути бюджет та збільшити видатки сектору безпеки та оборони. Тому в країні підвищення податків є неминучим.



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