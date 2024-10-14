Міноборони анонсувало нові функції в застосунку «Армія+»: що там буде — Finance.ua
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Міноборони анонсувало нові функції в застосунку «Армія+»: що там буде

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Міноборони анонсувало нові функції в застосунку «Армія+»: що там буде
Міноборони анонсувало нові функції в застосунку «Армія+»: що там буде
Застосунок Армія+ стане універсальним цифровим помічником військовослужбовця, наступна версія отримає нові функції, зокрема навчання.
Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко на зустрічі з американською делегацією.
За її словами, у майбутньому також з’являться електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів.
Як повідомила Черногоренко: «У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета — зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії. Ми прагнемо зробити процес мобілізації більш прозорим та інформативним. Щоб вмотивовані люди, які вирішили добровільно долучитися до лав Сил оборони, отримали повну картину можливостей служби».

Ключові нововведення Армія+:

  • навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;
  • цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;
  • систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.
Нагадаємо, за майже два місяці функціонування додатка «Армія+», в ньому зареєструвалися 300 000 військовослужбовців, а понад 1 000 військових формувань організували роботу з електронними рапортами.
На сьогодні зареєстровані в «Армії+» військовослужбовці можуть:
  • подавати й погоджувати 11 видів електронних рапортів;
  • генерувати Армія ID — унікальний номер військовослужбовця в додатку;
  • проходити опитування.
Наразі ці функції доступні для військовослужбовців Збройних сил України і Державної спеціальної служби транспорту України.
За матеріалами:
Економічна Правда
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