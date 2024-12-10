На порталі «Дія» розширили перелік цифрових послуг для військовослужбовців — Finance.ua

На порталі «Дія» розширили перелік цифрових послуг для військовослужбовців Вчора 16:00 — Особисті фінанси

На порталі «Дія» розширили перелік цифрових послуг для військовослужбовців

Кабінет Міністрів запускає експериментальний проєкт, що дозволить військовослужбовцям через портал Дія отримати декілька нових послуг.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання.

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«Уряд продовжує цифровізацію послуг для діючих та колишніх військовослужбовців та їхніх рідних. Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії», — відзначив Шмигаль.

Зокрема, уряд запускає експериментальний проєкт, що дозволить через портал Дія оформити:

статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

грошову допомогу пораненим;

призначення пенсії по інвалідності;

забезпечення засобами реабілітації;

житлово-комунальні пільги;

послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.

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Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв , що необхідність середнього рівня заробітної плати на рівні 2,5 мінімальної (20 тис. грн) для бронювання від мобілізації є реалізацією принципу «воюй або працюй».

З 1 грудня на порталі цифрових послуг «Дія» відновлено можливість бронювання співробітників від мобілізації для критичних підприємств.

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