На порталі «Дія» розширили перелік цифрових послуг для військовослужбовців — Finance.ua

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На порталі «Дія» розширили перелік цифрових послуг для військовослужбовців

Особисті фінанси
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На порталі «Дія» розширили перелік цифрових послуг для військовослужбовців
На порталі «Дія» розширили перелік цифрових послуг для військовослужбовців
Кабінет Міністрів запускає експериментальний проєкт, що дозволить військовослужбовцям через портал Дія отримати декілька нових послуг.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання.
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«Уряд продовжує цифровізацію послуг для діючих та колишніх військовослужбовців та їхніх рідних. Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії», — відзначив Шмигаль.
Зокрема, уряд запускає експериментальний проєкт, що дозволить через портал Дія оформити:
  • статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • грошову допомогу пораненим;
  • призначення пенсії по інвалідності;
  • забезпечення засобами реабілітації;
  • житлово-комунальні пільги;
  • послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.
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Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що необхідність середнього рівня заробітної плати на рівні 2,5 мінімальної (20 тис. грн) для бронювання від мобілізації є реалізацією принципу «воюй або працюй».
З 1 грудня на порталі цифрових послуг «Дія» відновлено можливість бронювання співробітників від мобілізації для критичних підприємств.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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