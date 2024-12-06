«Воюй або працюй»: Шмигаль пояснив зарплатний критерій для бронювання — Finance.ua

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«Воюй або працюй»: Шмигаль пояснив зарплатний критерій для бронювання

Казна та Політика
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«Воюй або працюй»: Шмигаль пояснив зарплатний критерій для бронювання
«Воюй або працюй»: Шмигаль пояснив зарплатний критерій для бронювання
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що необхідність середнього рівня заробітної плати на рівні 2,5 мінімальної (20 тис грн) для бронювання від мобілізації є реалізацією принципу «воюй або працюй».
Про це сказав Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, відповідаючи на запитання про регіональний дисбаланс у критеріях бронювання щодо заробітних плат, передає «Інтерфакс-Україна».

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«Це дійсно принцип „воюй або працюй“ (наявність середнього рівня заробітної плати на рівні 2,5 мінімальної для бронювання. — Ред). Або компанія працює і наповнює бюджет, сплачуючи відповідний рівень зарплат і виходячи з тіні, або такі компанії вживають певних заходів, щоб рівень зарплат був збільшений і відповідав середньогалузевому», — розповів Шмигаль.
Нагадаємо, Кабмін у кінці листопада змінив порядок бронювання військовозобов’язаних, також критерії та процедуру визначення критично важливих підприємств, запровадив механізм бронювання через «Дію».
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Зміни передбачають необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають на сьогодні цей статус, до 28 лютого 2025 року для збереження заброньованими їхніх працівників.
Підприємства тепер повинні мати середню зарплату від 2,5 мінімальної (нині — 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, і їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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