У Дії зʼявилася нова функція — мапа працюючих банків під час відключень Вчора 15:15 — Особисті фінанси

У Дії зʼявилася нова функція — мапа працюючих банків під час відключень

Українці зможуть у застосунку Дія знайти інформацію про відділення банків, які працюють під час відключень світла.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Відображення мапи відділень мережі Power Banking у застосунку Дія — ще один важливий крок у забезпеченні громадської безпеки та зручного доступу до банківських послуг у надзвичайних ситуаціях.», — наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Як знайти банк

Для перегляду мапи Пунктів Незламності в Дії потрібно перейти у меню до розділу «Сервіси» — «Незламність». Відділення мережі Power Banking можна знайти на мапі серед загального списку Пунктів незламності, вибравши зручність «Банкінг».

Також за потреби мапу можна завантажити, щоб користуватись офлайн.

Про Power Banking

Power Banking — це створена за ініціативи НБУ об’єднана мережа відділень банків України, які здатні надавати банківські послуги у кризовій ситуації, зокрема під час тривалого блекауту.

Цей унікальний проєкт об’єднав майже всі банки країни та наразі налічує близько 2 400 банківських відділень по всій Україні, що забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом.

Це майже 55% від загальної кількості банківських відділень (крім непрацюючих та тих, що розташовані на окупованих територіях та територіях, де ведуться/можливі бойові дії).

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